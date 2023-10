Sonido Marshall et chargement sans fil avec une réduction historique

Pendant 48 heures, vous pourrez profiter de cette excellente offre qui place les Marshall Minor III à leur prix le plus bas.

Les Marshall Minor III sont particulièrement bons comme casques pour tout type de styles de musique.

Voulez-vous des bons casques sans fil à prix réduit ? Aujourd’hui, lors de la Fête des Offres Prime, vous pouvez obtenir des casques de la marque Marshall à un prix historique. Ce sont les nouveaux Marshall Minor III, un mélange de qualité sonore et de design intemporel, qui sont disponibles pour seulement 129 86 euros sur Amazon pour une durée limitée. Chez MediaMarkt, ils sont également en baisse, mais seulement à 90 euros.

Plus de 12 000 évaluations avec une moyenne de 4,4 points sur 5 sur Amazon en disent long. Ces casques offrent un son incroyable, reflétant les décennies de travail et d’expérience de Marshall dans le secteur de la production musicale. Ils sont simples mais très efficaces pour ce que vous recherchez : écouter de la musique à plein régime et avec un excellent niveau de détail.

Marshall Minor III

Achetez des casques Marshall au meilleur prix

Ces Marshall Minor III représentent l’apogée de la qualité sonore qui a conduit le fabricant suédois, depuis plus de 60 ans, à être à un niveau exceptionnel dans le domaine du son professionnel.

Ce modèle est équipé de drivers sur mesure de 12 mm pour que la musique coule à travers vous de la meilleure façon possible et vous fasse vibrer à chaque note. En retour, vous obtenez un son puissant aussi bien que clair sur tous les morceaux de musique. Ils sont totalement sans fil, vous n’avez qu’à vous soucier du choix de la musique et à en profiter.

L’étui a une batterie intégrée de grande capacité qui peut nous offrir jusqu’à 25 heures d’autonomie. D’autre part, le même étui dispose d’une charge sans fil pour pouvoir utiliser une base de charge et les recharger sans avoir besoin d’utiliser le port USB-C.

Ils n’ont pas d’annulation de bruit, en échange vous recevez une qualité sonore exceptionnelle. Ils sont capables d’émuler un système de 5.1 canaux dans vos oreilles, donc si vous les utilisez pour le cinéma, vous vivrez une expérience très digne pour des écouteurs si petits.

Si vous les utilisez pour faire du sport tout en écoutant votre playlist préférée, ne vous inquiétez pas de la transpiration, ils y résistent. La surface des écouteurs est tactile, vous pourrez contrôler les morceaux de musique que vous mettez ainsi que répondre aux appels entrants pendant votre entraînement.

Si vous souhaitez passer à un autre niveau, en ajoutant une annulation de bruit tout en conservant une qualité audio intacte, les Marshall Motif sont ce que vous recherchez et ils bénéficient également d’une bonne réduction sur Amazon aujourd’hui. N’oubliez pas que l’annulation de bruit active réduit considérablement la durée de vie de la batterie.

Marshall Minor III

Enfin, il convient de mentionner qu’ils fonctionnent avec la technologie Bluetooth 5.2 à faible consommation d’énergie. Cela garantit une efficacité énergétique accrue et une connexion stable avec votre téléphone portable ou d’autres appareils, plus solide. Les écouteurs avec leur étui ne pèsent que 44 grammes au total.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :