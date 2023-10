Ils mettent à l’épreuve la résistance des 4 smartphones les plus chers du marché en les laissant tomber d’une hauteur de 2 mètres

Les smartphones les plus chers du marché passeront-ils avec succès un test de résistance ?

Les smartphones les plus chers du marché, mis à l’épreuve

L’iPhone 15 Pro Max d’Apple, le Samsung Galaxy S23 Ultra, le Samsung Galaxy Z Fold 5 et le Google Pixel Fold ont été soumis à un test pour déterminer s’ils sont résistants ou non. Ces appareils ont en commun d’être les plus chers du marché, mais seront-ils suffisamment résistants en cas de chute d’une hauteur de 2 mètres ?

Ce test, contrairement à d’autres, peut montrer avec plus d’exactitude si les appareils les plus chers du marché sont résistants aux petites chutes qui peuvent survenir au quotidien. L’iPhone 15 Pro Max, le Samsung Galaxy S23 Ultra, le Samsung Galaxy Z Fold 5 et le Google Pixel Fold ont-ils réussi avec brio les tests de résistance ?

Voici ce qui se passe lorsque vous laissez tomber les 4 smartphones les plus chers du marché depuis une hauteur de deux mètres

D’un côté, l’iPhone 15 Pro Max et le Samsung Galaxy S23 Ultra ont été laissés tomber face contre terre une fois chacun. Les deux appareils ont été laissés tomber à nouveau, mais lors de la deuxième tentative, ils ont été laissés tomber de manière opposée. D’autre part, les smartphones pliables ont été laissés tomber deux fois avec l’écran principal et une fois avec l’écran extérieur.

Après avoir terminé le test, on peut constater de nombreux dommages sur les quatre appareils. Non seulement les écrans se sont brisés, mais également leur partie arrière. En revanche, comme on peut le voir, les écrans des smartphones pliables testés ont donné de meilleures performances. L’un des résultats les plus curieux est que les caméras de l’iPhone 15 Pro Max se sont cassées, mais pas celles du S23 Ultra.

Comme indiqué dans la vidéo, 34% des Américains ont endommagé l’écran de leur téléphone au cours de la dernière année, ce test démontre donc qu’il faut faire attention lors de l’utilisation de notre appareil pour éviter qu’il ne tombe. Un test plus réaliste que celui auquel a été soumis un iPhone 15 Pro il y a quelques jours.

