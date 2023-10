Plus de raisons d’installer Android 14 sur ton Pixel : la mise à jour résout ces 2 gros problèmes

Android 14 résout ces deux gros problèmes qui ont tourmenté les utilisateurs des Google Pixel.

L’installation d’Android 14 sur votre Pixel résoudra deux des grands problèmes des téléphones de Google

L’installation d’Android 14 sur votre Pixel est désormais possible. Vous pensez peut-être qu’il est préférable d’attendre quelques semaines que la majorité des utilisateurs enthousiastes testent cette mise à jour et assurent qu’il n’y a pas de problèmes, mais la réalité est que deux raisons évidentes existent pour installer Android 14 sur votre Pixel dès maintenant.

Le rythme des mises à jour que Google propose à ses Pixel est enviable. Les téléphones de Mountain View reçoivent chaque mois des mises à jour qui résolvent et améliorent le fonctionnement général du système. Cependant, Google n’est pas infaillible et ses Pixel souffrent parfois de problèmes techniques. Les plus courants sont la surchauffe et les problèmes de batterie.

L’installation d’Android 14 sur votre Pixel résoudra ces deux grands problèmes

L’arrivée d’Android 14 a ouvert la voie à la réconciliation avec Google. Le lancement des Pixel n’a pas été exempt de controverse, le processeur Tensor a été au centre des critiques en raison de problèmes de surchauffe et d’une gestion de la batterie améliorable. Android 14 semble être arrivé pour résoudre les problèmes des Pixel.

Les plaintes des utilisateurs de téléphones Google Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 7 et Pixel 7 Pro ont été constantes. Mais les commentaires indiquent également que après la mise à jour vers Android 14, les deux grands problèmes des Pixel ont complètement disparu.

Au cours des derniers jours, de nombreux utilisateurs ont commencé à exprimer que tant la surchauffe que les problèmes de batterie ont disparu de leurs Google Pixel. Ce qui est le plus curieux dans cette situation, c’est que Google n’a pas indiqué que l’installation d’Android 14 sur votre Pixel résoudrait ces problèmes.

Android 14 peut être l’une des mises à jour les plus utiles pour les nouveaux et anciens Google Pixel. Il intègre de nouvelles fonctionnalités logicielles tout en résolvant des problèmes qui persistent depuis plusieurs générations de téléphones Google. Il ne reste plus qu’à attendre les prochains lancements pour voir comment cette tendance d’améliorer les problèmes avec chaque version d’Android évoluera.

