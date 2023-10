Chute bestial pour ce mobile Xiaomi avec 12 Go de RAM, écran de 120 Hz et puissance brutale.

Le POCO F5 est l’un des téléphones les mieux évalués par les utilisateurs en 2023.

Le POCO F5 intègre un processeur de milieu de gamme premium qui pourrait dépasser n’importe quel haut de gamme en termes de performances.

Vous recherchez un téléphone exceptionnel à bon prix lors de ce deuxième Prime Day de l’année ? Si vous avez besoin d’un téléphone offrant des performances haut de gamme à un prix relativement bas, le POCO F5 est une très bonne option à considérer. Surtout aujourd’hui où sa version 12 Go de RAM est vendue à 379,99 euros sur Amazon. Vous pouvez également la trouver à un bon prix sur AliExpress Store.

La gamme moyenne regorge de modèles compris entre 200 et 400 euros, mais ce terminal, tout en se situant dans cette fourchette de prix, se démarque de manière spectaculaire en termes de performances. Cela est dû à son puissant processeur de nouvelle génération et à un ensemble d’éléments qui en font un achat fortement recommandé cette semaine.

Plusieurs éléments de ce POCO F5 font que malgré ses performances haut de gamme, son prix soit aussi abordable. Tout d’abord, ses matériaux, car il s’agit d’un smartphone en polycarbonate de haute résistance IP53 avec un corps de seulement 7,9 mm d’épaisseur et un poids de 181 grammes. Il est à la fois grand et léger.

Un premier aspect qui attire l’attention par sa qualité est son écran. Il dispose d’un écran Amoled de 6,67″ Full HD+ et d’un taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz. Son retour tactile nous a enthousiasmés lors de notre analyse, tout comme sa luminosité maximale de 1000 nits qui offre une bonne optimisation de la batterie. Il est compatible avec la technologie HDR10+ et Dolby Vision, et est protégé par le Gorilla Glass 5.

Sous le capot de ce téléphone exceptionnel se cache le puissant processeur Snapdragon 7+ Gen 2 de nouvelle génération, un CPU de 4 nm cadencé à 2,91 GHz, accompagné du GPU Adreno 725. Cette version avec 12 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de mémoire interne UFS 3.1 est capable d’obtenir plus de 1 100 000 points au test de performances Antutu, c’est tout simplement impressionnant.

Comme tous les téléphones de POCO, celui-ci est équipé d’une grande batterie de 5000 mAh offrant une autonomie de 2 jours complets. Sa charge à 67W permet de passer de 0 à 100% en moins de 40 minutes. Le POCO F5 est déjà mis à jour vers Android 13 et sera l’un des premiers téléphones de POCO à recevoir Android 14 l’année prochaine.

Le volet photographique de ce téléphone est également surprenant. À l’arrière, on trouve une triple caméra principale avec stabilisateur optique composée d’un capteur Omnivision OV64B de 64 MP f/1.79, d’un grand angle Sony IMX355 de 8 MP et d’une lentille macro. À l’avant, il dispose d’une caméra Samsung de 16 MP capable de réaliser d’impressionnants portraits.

Enfin, il est important de noter que notre téléphone doit être connecté et nécessite différents moyens et puces pour cela. Ce POCO F5 prend en charge les réseaux 5G, NFC, GPS, Bluetooth 5.3, WiFi 6, double SIM, infrarouges et prise casque.

Cet article suggère de manière objectivement indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat par le biais des liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

