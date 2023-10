Le design du Google Pixel 8a se laisse déjà voir en images avec tous les détails luxueux

Google a dévoilé des détails et des informations fiables sur un Pixel 8a que nous attendions tous… et qui devrait arriver très bientôt !

Un design familier : voici à quoi ressemblerait le Google Pixel 8a d’après les dernières fuites.

Après la présentation officielle des Pixel 8 et Pixel 8 Pro fabriqués par Google, il est vrai que le géant de Mountain View s’efforce de faire taire les rumeurs à propos d’un téléphone de référence de la gamme Pixel pour un prix plus abordable, un appareil qui serait sans aucun doute bienvenu mais qui ne deviendra pas réalité précisément à cause des « multiples engagements que sa création entraînerait » par rapport à une expérience utilisateur qui serait remise en question.

Quoi qu’il en soit, ne paniquez pas encore si vous êtes intéressé par les meilleurs téléphones Google mais que vous ne voulez pas payer un prix élevé, car une fois de plus, il y aura effectivement un Pixel 8a destiné à concurrencer les téléphones de milieu de gamme premium avec la même puce Google Tensor G3 que ses frères plus performants, bien que dans ce cas-ci, en revoyant ses attentes pour contenir les prix et devenir plus attrayant.

Ce sera sans aucun doute le Pixel de huitième génération le plus recherché et celui qui connaîtra les meilleures ventes, il est donc tout à fait logique que tous les médias aient les yeux rivés sur son lancement et sur toutes les informations qui ont dévoilé depuis la Californie. Et en ce qui concerne les images, nos collègues de Smartprix ont ouvert les feux, nous apportant une foule d’informations et les premiers rendus pour recréer ce que devrait être le Pixel 8a selon des sources proches de Google.

Google Pixel 8a, galerie de rendus dévoilés

Toutes les informations révélées sur le Google Pixel 8a

Comme vous pouvez le voir, le design est familier et similaire à celui des Pixel 8 déjà présentés, s’inspirant également en partie du Pixel 7a mais dans une taille sensiblement réduite, car la nouvelle itération mesure 152,1 x 72,6 x 8,9 millimètres contre 152,4 x 72,9 x 9,0 millimètres pour la génération de 2022.

Il est curieux que le module de l’appareil photo reste inchangé avec deux capteurs, beaucoup disent même qu’il conservera le même matériel photographique avec des améliorations logicielles et de traitement. L’arrière est familier, avec un grand G au centre et de nouvelles couleurs.

C’est une mise à jour timide mais nécessaire, qui mettra à jour la gamme moyenne premium des Pixel de Google pour tenter de dominer tous les segments et pas seulement le prix.

De plus, les lignes sont légèrement revisitées pour une meilleure ergonomie grâce à la courbure des bords, ce que nous avons également vu sur les Pixel 8 et Pixel 8 Pro, avec des coins arrondis et une forme moins carrée et plus industrielle dans l’ensemble.

L’écran devrait avoir une diagonale de 6,1 pouces avec un trou pour la caméra frontale en position centrée en haut, ainsi qu’un verre courbé 2.5D. Quant aux haut-parleurs principaux stéréo et au port USB de type-C, ils seront situés sur le bord inférieur, laissant les boutons physiques du volume et de l’alimentation sur le côté droit et l’emplacement de la carte SIM sur le côté gauche.

Enfin, on nous dit qu’il disposera d’un Tensor G3 avec son GPU ARM Mali-G715, ainsi que d’au moins 8 Go de RAM et d’Android 14 pré-installé dans ses entrailles. Les prototypes obtiennent de bons scores avec 1 218 points dans le test mononucléaire et un score de 3 175 points si nous optons pour plusieurs cœurs.

