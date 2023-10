Chute spectaculaire pour ce téléphone avec 12 Go de RAM, éclairage LED intelligent et Android 14

Le terminal le plus spectaculaire de l’année présente l’un des designs les plus frappants et une puissance suprême.

Le Nothing Phone (1) le plus chargé en mémoire et en puissance atteint son prix le plus bas pour ce Prime Day 2.0 de 2023.

Le deuxième Prime Day de l’année a déjà commencé et les offres se succèdent. Si vous attendiez que ce téléphone que vous aimez tant baisse de prix, c’est le moment de vérifier s’il peut être à vous pendant ces 48 heures de soldes massives. Pour commencer, je vous recommande ce Nothing Phone (1) avec 12 Go de RAM qui ne coûte que 549 379 euros sur Amazon. Dans d’autres stores, comme PcComponentes, il coûte 446 euros.

Malgré la sortie de la deuxième version du Nothing Phone, cette première génération reste l’un des meilleurs smartphones de milieu de gamme actuels. Grâce à sa puissance, à sa beauté extérieure, à son excellent appareil photo et à ses performances générales spectaculaires, ce téléphone Nothing est un achat très recommandé.

Tout d’abord, vous devez savoir que ce Nothing Phone (1) recevra Android 14 l’année prochaine, aux côtés de la deuxième version et d’autres terminaux. La deuxième chose qui attire l’attention sur ce téléphone est son aspect physique, car il dispose d’un corps en policarbonate et aluminium de 8,3 mm d’épaisseur et 194 grammes de poids. Sa partie arrière est recouverte d’un LED qui s’illumine avec certains motifs en fonction de la notification que vous recevez.

Autre chose frappante, le fabricant chinois a choisi d’utiliser un écran avec technologie Oled pour son écran de 6,55 pouces. Il a une résolution Full HD+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une luminosité maximale de 1200 nits et est protégé par le Gorilla Glass 5. Cet écran est vraiment très bien.

Le moteur du Nothing Phone (1) est le puissant Snapdragon 778G+ de Qualcomm, un processeur très performant de 6 nm qui fonctionne à 2,5 GHz et est accompagné du GPU Adreno 642L à 608 MHz. Cet appareil dispose de 12 Go de RAM LPDDR5 et de 256 Go de mémoire interne UFS 3.1 non extensible. Tout ce matériel se comporte de manière spectaculaire, dépassant même les 620 000 points dans le test Antutu.

D’autre part, l’appareil photo du Nothing Phone (1) est très bon. Il est composé d’un capteur Sony IMX766 de 50 MP f/1.88 et d’un grand-angle + macro Samsung de 50 MP. Il dispose d’une stabilisation optique de l’image, d’enregistrement en 4K à 60 fps et de superbes portraits avec sa caméra frontale Sony de 16 MP.

Malgré sa taille, la batterie est de 4500 mAh, mais elle bénéficie d’une charge rapide à 33 W, d’une charge sans fil à 15 W et d’une charge inverse à 5 W. Elle nous donnera une autonomie d’environ 2 jours complets, son processeur est très efficace, tout comme l’écran Oled.

Enfin, en ce qui concerne la connectivité, nous avons affaire à quelque chose de similaire à celui de n’importe quel smartphone haut de gamme actuel : 5G, NFC, Bluetooth 5.2, WiFi 6, double SIM et GPS. Pour ce prix, vous ne trouverez que peu de smartphones aussi bons, performants et dotés d’une telle mémoire.

