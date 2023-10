Ce sont les téléphones mobiles qui ont le plus perdu de valeur au cours des dernières années

Les deux flagships de référence, le Galaxy S22 et l’iPhone 14, ne se démarquent pas très bien en 2022, car ils ont tous deux perdu beaucoup de valeur en seulement un an.

Le marché des smartphones est si vorace que tous les téléphones intelligents subissent une énorme dépréciation en quelques mois seulement.

C’est la question éternelle, le débat habituel lorsque l’on veut changer de téléphone, qui commence toujours par se demander s’il est préférable d’acheter un haut de gamme des années précédentes, qui finissent généralement par se déprécier rapidement, ou d’opter pour l’un des téléphones offrant la meilleure rapport qualité-prix au moment du changement.

Peut-être que la réponse se trouve dans cette étude réalisée par Simple Ghar, un site expert en achats, et relayée par les collègues de PhoneArena pour nous dire quels sont les téléphones qui ont le plus perdu de valeur ces derniers mois, du moins sur le marché américain.

Et oui, chers lecteurs, même si la Commission européenne et toute l’industrie s’efforcent d’offrir de plus en plus d’années de support, de faciliter les réparations et d’éviter l’obsolescence prématurée, il est vrai que ce marché est si vorace que tout devient démodé en quelques mois, faisant en sorte qu’à pratiquement personne, un smartphone ne dure plus de deux ans dans la poche.

Il y a même plus, car les experts affirment que entre 10 et 20 pour cent des utilisateurs changent de smartphone chaque année, restant généralement dans le haut de gamme avec des smartphones coûtant plus de 1000 euros.

Voici les marques et les téléphones qui perdent le plus de valeur avec le temps, dans plusieurs infographies

En ce qui concerne l’étude, ces statistiques nous donnent un bon aperçu de l’évolution des prix des téléphones mobiles haut de gamme ces derniers temps, curieusement sans qu’Apple et Samsung ne soient épargnés malgré le fait qu’ils soient les plus recherchés du marché. Bien sûr, à Cupertino, ils conservent toujours plus de valeur, mais il semble que la tendance change avec la saturation du marché des iPhones haut de gamme des années précédentes.

Les chiffres ne trompent pas, car Samsung et son Galaxy S22 ont perdu 40% de leur valeur commerciale depuis leur lancement en 2022, des chiffres similaires à ceux d’autres téléphones de la marque coréenne comme le Galaxy A52, le Galaxy A13 ou le Galaxy S21+ de 2021. Il semble que le rythme des mises à jour et la quantité d’appareils du catalogue Galaxy jouent en défaveur de Samsung à cet égard.

Les mêmes chiffres sont présentés par OnePlus, avec son OnePlus 10 Pro perdant environ 37% de valeur, ainsi que Google avec son Pixel 2, qui a perdu 38%.

OnePlus est le fabricant de téléphones qui subit la plus forte dépréciation avec ses appareils, bien que sur la plateforme Android, tous les flagships connaissent une perte de valeur d’environ 30% à 40% en seulement un an.

Le rapport indique que parmi les 29 fabricants analysés, OnePlus est la marque dont les appareils se déprécient le plus dans leur ensemble, ce qui selon les analystes s’explique par les problèmes habituels de batterie rencontrés à moyen terme par les terminaux OnePlus, ainsi que par le renouvellement régulier effectué par la marque chinoise de leurs meilleurs téléphones tous les 6 mois.

En ce qui concerne Apple, nous savons déjà que la marque à la pomme tend toujours à conserver plus de valeur commerciale pour ses gadgets que les autres fabricants, car Apple gère beaucoup mieux le renouvellement de ses produits et les délais. Cependant, à mesure que le géant de Cupertino gagne en part de marché, le marché se sature avec des iPhones des années précédentes, de sorte que l’iPhone 14 a déjà perdu 24,68%, ce qui est inédit chez Apple.

À ce stade, vous n’avez toujours pas résolu le doute de savoir s’il est préférable d’opter pour un flagship des années précédentes ou pour un téléphone de la meilleure gamme moyenne actuelle, bien qu’en voyant la dépréciation en si peu de mois, il est peut-être temps de parier sur un Galaxy S22 ou un iPhone 14, même d’occasion… N’est-ce pas?

