Le Samsung Galaxy Z Flip3 reçoit une importante mise à jour de sécurité

La mise à jour de sécurité d’octobre arrive déjà sur les Samsung Galaxy Z Flip3 de plusieurs régions du monde avec la version du firmware F711BXXS6FWI1.

Le Samsung Galaxy Z Flip3 est mis à jour avec le patch de sécurité d’octobre 2023 / Image : AndroAall

Samsung continue de déployer la dernière mise à jour de sécurité d’Android, celle correspondant au mois d’octobre 2023, sur les meilleurs terminaux de son catalogue, aussi bien les haut de gamme que les milieu de gamme, et à ce jour, un total de 7 mobiles de la marque ont déjà reçu la mise à jour Android d’octobre.

Mais le géant coréen n’oublie pas les smartphones qui sont sur le marché depuis un certain temps et une preuve en est que nous venons d’apprendre, grâce au média SamMobile, que Samsung a commencé à déployer la dernière mise à jour Android sur son pliable de type concha de il y a deux ans, un Samsung Galaxy Z Flip3 que nous avons déjà pu analyser en profondeur.

Le Samsung Galaxy Z Flip3 reçoit la mise à jour Android d’octobre

Samsung a commencé à déployer la mise à jour Android d’octobre 2023 sur les Galaxy Z Flip3 de Colombie, du Guatemala, du Panama, du Pérou et de Trinité-et-Tobago et on s’attend à ce que ce nouveau logiciel arrive dans d’autres régions du monde dans les prochaines semaines.

Cette nouvelle mise à jour de sécurité est déployée avec la version du firmware F711BXXS6FWI1, qui inclut le patch de sécurité d’octobre 2023 qui corrigent plusieurs dizaines de problèmes liés à la vie privée et à la sécurité, résolvent un grand nombre de bugs détectés dans l’interface utilisateur et améliorent la stabilité et les performances de l’appareil.

Le Samsung Galaxy Z Flip3 est arrivé sur le marché en août 2021 avec Android 11, à la fin de cette même année, il a été mis à jour vers Android 12 avec One UI 4, un an plus tard, il a reçu One UI 5 basé sur Android 13 et il est prévu qu’il soit mis à jour vers Android 14 avec One UI 6 avant la fin de 2023.

Comme d’habitude, une fois que cette mise à jour sera disponible au niveau mondial, vous pourrez l’appliquer sur votre Galaxy Z Flip3 en accédant au menu Paramètres de votre appareil, en entrant dans la section Mise à jour logicielle et en appuyant sur le bouton Télécharger et installer.

