Ce Xiaomi inconnu est le meilleur pour moins de 200 euros, et avec 256 Go.

Le Redmi Note 12S est un excellent investissement en tant que smartphone de secours ou un super cadeau pour quelqu’un qui a besoin d’un téléphone.

Avez-vous l’intention d’offrir un téléphone ces jours-ci et ne voulez pas dépenser beaucoup d’argent ? Il y a de nombreuses options dans la gamme moyenne de marques telles que Xiaomi, realme, Samsung et même OnePlus. Mais aujourd’hui, je vais vous recommander le méconnu Redmi Note 12S, un terminal de la famille des téléphones Redmi que vous pouvez obtenir pour moins de 200 euros dans sa version de 256 Go de mémoire sur Amazon ou AliExpress.

C’est un terminal situé dans la gamme moyenne d’Android qui a été présenté en juin de cette année. Chaque année, Xiaomi a l’habitude de lancer une version S de sa famille Redmi Note, et dans ce cas, nous avons un téléphone sans connectivité 5G, mis à jour vers Android 13 et avec un design arrière assez différent.

Xiaomi Redmi Note 12S (8/256 Go)

Achetez l’un des meilleurs téléphones pas cher du moment

Dans ce modèle, Xiaomi a souhaité apporter une petite touche de nouveauté au design du module de caméra arrière. Maintenant, nous avons le capteur principal en haut et en bas, le reste des objectifs et le flash. Il conserve un corps mince en plastique, mesurant 8,1 mm d’épaisseur pour 179 grammes avec une résistance IP53.

Il dispose d’un écran Amoled de 6,43 pouces Full HD+. Il prend en charge un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 90 Hz et une luminosité maximale de 1000 nits. Son verre est protégé par Gotilla Glass 3 et présente une légère courbure sur les bords. Les haut-parleurs intégrés offrent un son de qualité décente.

Le cœur de ce Redmi Note 12S est le Helio G96 de MediaTek, un processeur de 12 nm cadencé à 2,05 GHz qui est accompagné du GPU ARM Mali-G57 à 900 MHz. Cette unité en offre dispose de 8 Go de RAM LPDDR4X et d’une mémoire interne de 256 Go UFS 2.2 extensible via des cartes microSD jusqu’à 2 To. Ensemble, ils peuvent dépasser les 300 000 points sur Antutu, ce qui se traduit par de très bonnes performances pour un prix aussi bas.

Pour ce nouveau module photo, nous avons un capteur principal Samsung de 108 MP f/1,8, un grand angle de 8 MP et une lentille macro de 2 MP capables d’enregistrer en 1080p à 60 fps et de prendre des photos d’une très bonne définition. Son objectif frontal de 16 MP prend également de superbes portraits.

Comme (presque) tous les téléphones Redmi Note, celui-ci est équipé d’une batterie de 5000 mAh, ce qui lui confère une autonomie suffisante pour durer 2 jours complets d’utilisation. De plus, il dispose de la charge rapide 33W et de la charge inversée pour d’autres appareils.

Xiaomi Redmi Note 12S (8/256 Go)

Enfin, n’oublions pas que ce terminal est doté d’un lecteur d’empreintes digitales intégré au bouton d’alimentation (sur le côté droit). Et pour finir, sa connectivité est à la hauteur des meilleurs sur Android : réseaux 4G, NFC, port pour casque, infrarouge, Bluetooth 5.2, WiFi 5, GPS et double SIM.

