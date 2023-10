Les nouveaux écouteurs sans fil Beats Studio Pro sont maintenant en réduction de 60 euros

Les Beats Studio Pro réduisent leur prix pour la première fois depuis leur sortie et ont maintenant une meilleure apparence.

Les écouteurs Beats Studio Pro ont une réduction d’environ 60 euros sur Amazon

Vous savez déjà qu’une nouvelle promotion remplie d’offres sur Amazon commence demain, la Fête des Offres Prime. En attendant, pour se mettre en condition, nous pouvons maintenant trouver les nouveaux écouteurs Bluetooth entièrement sans fil de la marque Beats by Dr. Dre à un prix plus attrayant que d’habitude. Plus précisément, nous parlons des Beats Studio Pro, qui ont un prix habituel de 399,95 euros, mais c’est sans l’offre dont nous vous parlons.

Pour être exact, il convient de mentionner que l’on peut trouver ces Beats Studio Pro maintenant au même prix sur Amazon et chez MediaMarkt, qui partagent également le prix recommandé de ces écouteurs sans fil, qui est de 399,95 euros. Eh bien, en nous concentrant sur ce que nous trouvons sur Amazon, il convient de mentionner que ces écouteurs sont maintenant présentés avec une réduction de 15% et une réduction de 60,95 euros. Par conséquent, les Beats Studio Pro ont maintenant un prix de 339 euros sur Amazon grâce à cette offre très intéressante.

Les écouteurs sans fil Beats Studio Pro ont une réduction de plus de 60 euros

Alors, vous savez, si vous voulez ces écouteurs sans fil, maintenant vous avez une excellente opportunité de les obtenir, car ils ont une réduction de plus de 60 euros sur Amazon, où ils ont une évaluation de 4,2 étoiles. De plus, n’oubliez pas que si vous les achetez finalement, vous pouvez profiter de leur livraison gratuite et rapide, du moins si vous êtes un client d’Amazon Prime.

Les Beats Studio Pro sont les derniers écouteurs sans fil Bluetooth à arceau de la marque, comme nous l’avons déjà mentionné, et ils offrent une grande qualité sonore et de très bonnes performances en général. Tout d’abord, ces écouteurs ont une annulation active du bruit (ANC) et celle-ci est totalement adaptative, et nous pouvons également souligner leur mode de son d’ambiance. De plus, ils disposent d’une plateforme acoustique personnalisée de Beats, qui nous offre un son détaillé et immersif, que ce soit en écoutant de la musique ou en recevant des appels.

Ces écouteurs ont également un son spatial personnalisé avec un suivi dynamique de la tête, ce qui nous garantit une expérience immersive à 360 degrés. En ce qui concerne leur autonomie, ces écouteurs sans fil offrent jusqu’à 40 heures, avec une charge rapide Fast Fuel de 10 minutes qui équivaut à quatre heures de lecture supplémentaires. De plus, ils ont des microphones axés sur la voix qui dévoilent le bruit de manière très précise. Nous pouvons également mentionner que ces Beats Studio Pro sont compatibles avec les appareils Android et iOS.

Cela dit, il ne nous reste plus qu’à rappeler que ces écouteurs sans fil Beats Studio Pro peuvent être les vôtres maintenant pour un prix de 339 euros sur Amazon grâce à l’offre que nous vous avons présentée dans ce post.

