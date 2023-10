Une des plus grandes bêtes Xiaomi bénéficie d’une réduction de 617 euros.

Il s’agit de l’un des meilleurs smartphones haut de gamme de l’année, un véritable monstre qui rivalise avec les smartphones les plus spectaculaires.

L’écran du Xiaomi 13 Pro.

Grâce à cette offre d’AliExpress Store, vous pouvez vous procurer l’un des meilleurs smartphones jamais présentés par Xiaomi. Le puissant Xiaomi 13 Pro est en chute libre, vous pouvez l’obtenir avec une réduction de 617 euros. Vous avez bien lu, c’est une offre historique pour le modèle avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Nous parlons d’un des navires amiraux de la marque chinoise, un smartphone qui est sorti à 1 399 euros et qui est toujours vendu à 1 099 euros dans la boutique officielle de Xiaomi. Vous trouverez tout ce que vous avez toujours voulu dans sa fiche technique, rien ne manque à ce dispositif chinois. Allez-vous vraiment résister ?

Xiaomi 13 Pro (256 Go)

Tout ce que vous gagnez avec le smartphone Xiaomi

À l’avant se trouve l’un des meilleurs écrans de l’année, un panneau de très haut niveau sur lequel vous apprécierez votre contenu préféré comme jamais auparavant. Il atteint 6,7 pouces, avec une technologie AMOLED, une résolution Full HD et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. C’est tout simplement incroyable, ça va révolutionner votre expérience.

À l’intérieur se trouve un processeur extrêmement puissant qui ne vous laissera jamais rien manquer. Le Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 sera le chef d’orchestre et veillera à ce que tout fonctionne parfaitement. Peu importe les jeux ou les applications que vous utilisez, vous volerez tous les jours.

Profitez de ses 3 caméras, elles sont prêtes à fonctionner parfaitement dans toutes les situations. Le smartphone de Xiaomi dispose d’un appareil photo principal de 50 mégapixels, d’un objectif grand-angle et d’une lentille téléobjectif. Prenez des photos sans crainte, vous obtiendrez des résultats de très haute qualité dans presque toutes les situations.

Xiaomi 13 Pro (256 Go)

Vous n’avez pas besoin de dépenser une fortune pour vous procurer l’un des meilleurs smartphones haut de gamme de l’année. Le smartphone de Xiaomi a tout ce dont vous avez besoin et son prix s’effondre, c’est un prix sans précédent que vous devriez saisir. Les offres d’AliExpress ne durent pas longtemps, ne la perdez pas de vue si cela vous intéresse.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez la chaîne Netcost-security.fr des bonnes affaires pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :