Xiaomi envisage de mettre fin à MIUI et de créer un OS à partir de zéro, MiOS, selon un célèbre leaker.

Malgré le fait que le marché mobile soit assez continuiste depuis de nombreuses années, il y a parfois des moments de rupture. Que ce soit parce qu’un nouveau fabricant apparaît, qu’un autre décide de diviser son catalogue et de se diversifier (comme Xiaomi avec Redmi et POCO, par exemple), ou encore que sa stratégie les pousse à prendre une décision drastique. Et la dernière nouvelle suggère que Xiaomi pourrait envisager de mettre fin à MIUI.

La surcouche propriétaire de Xiaomi, qui tourne sur Android depuis plus d’une décennie maintenant, est sur le point de sortir sa quinzième version. Oui, il s’agit de MIUI 15, dont nous avons obtenu des informations au compte-gouttes depuis des mois. Mais si Digital Chat Station a raison, nous pourrions assister bientôt à la naissance d’un nouveau système de la part de Xiaomi. MiOS est le nom, ou du moins il semble que ce sera le cas, et cela signifierait la fin de MIUI. Du moins sur les téléphones mobiles.

MiOS pourrait mettre fin à MIUI

Cela fait un moment que nous entendons parler de MiOS, bien que jusqu’à présent ce ne soit qu’une rumeur sous-jacente, éclipsée par les nombreux lancements de Xiaomi. Aucune information ne parvenait nulle part et pendant que nous continuions à recevoir des informations sur le futur MIUI 15, la surcouche qui doit succéder à MIUI 14 et s’intégrer à Android 14 dans l’écosystème de la marque.

Mais maintenant, un leaker bien connu a partagé une information importante qui, si elle est confirmée, pourrait provoquer un véritable séisme. Digital Chat Station parle sur Weibo ouvertement du fait que MIUI 14 sera la dernière grande version de MIUI. La surcouche prendrait donc fin après avoir connu 14 versions qui ont apporté de nombreuses améliorations significatives. Et cela a été une grande source d’expérience pour Xiaomi elle-même.

Digital Chat Station dit que l’on se souviendra de MIUI 14 comme du « projet de fin d’études » d’une Xiaomi qui commencera une nouvelle aventure dans le monde de la téléphonie mobile. Kartikey Singh, un autre leaker bien connu de l’industrie mobile, parle également de la disparition prochaine de MIUI telle que nous la connaissons avec les futurs Xiaomi 14 que nous devrions connaître d’ici la fin de l’année. Et à cela, nous pouvons ajouter une information supplémentaire de Digital Chat Station. MiOS se prépare pour sa présentation.

Dans le passé, Digital Chat Station a déjà mentionné que Xiaomi travaillait sur son propre système d’exploitation compatible avec le système AOSP d’Android. Un système d’exploitation pour de nombreux types d’appareils, des téléphones mobiles aux objets connectés, et ce système d’exploitation s’appellerait MiOS. Donc, si tout cela se réalise, nous connaîtrons MiOS avant la fin de cette année 2023.

Il convient de rappeler que Xiaomi a déjà alimenté les rumeurs en enregistrant le nom de domaine chinois mios.cn il y a près d’un an, ce qui semble confirmer cette possibilité. Cependant, rien de tout cela n’est officiel. Pour essayer d’y voir plus clair, nous avons contacté Xiaomi France et ils nous ont indiqué qu’il n’y avait aucune réponse officielle pour le moment concernant l’arrivée de MiOS. Il faudra donc continuer à attendre.

Source | Gizmochina



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :