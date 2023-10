Bing ne se remet pas: même l’Intelligence Artificielle n’est pas capable d’empêcher que personne ne l’utilise

Pese a que muchas personas utilizan la IA, parece que Bing no termina de calar.

Bing sigue sin terminar de despegar pese al impacto de la Inteligencia Artificial

Google tiene un gran número de herramientas, pero sin lugar a duda la más famosa es el buscador de Google, la herramienta que lo ha catapultado por encima de los demás y lo ha convertido en una de las empresas más valoradas del mundo. Ahora, en medio de acusaciones de medidas monopolísticas, el CEO de Microsoft, Satya Nadella, ha participado en el juicio contra Google en Washington D.C. Allí ha realizado una serie de declaraciones que han llamado la atención, especialmente sobre la dominancia del buscador de Google frente a Bing.

Esto se debe en gran medida a que Google es el buscador predeterminado en prácticamente todas las plataformas que utilizamos, incluyendo Microsoft Edge, Safari y cualquier otro buscador de la competencia. Recientemente, hemos visto cómo Apple ha intentado lanzar su propio buscador y es posible que esté disponible pronto para todos los usuarios de Cupertino. Sin embargo, parece que el movimiento planeado por Apple no ha tenido tanto éxito para Microsoft.

Microsoft Bing no puede competir con Google

A pesar de que se esperaba que la introducción de GPT-4 con Bing Chat pudiera tener un gran impacto y quitarle una parte considerable del mercado a Google, todo indica que la marca no ha logrado superar a Google y los usuarios siguen prefiriendo utilizar el buscador de Mountain View. Y no, no estamos hablando de Google Bard, sino del buscador tradicional de toda la vida.

Según señalan en Genbeta, la incorporación de ChatGPT en Bing parecía mejorar la experiencia de uso y hacerlo una opción interesante. Sin embargo, esto no ha sido así, al contrario, Bing sigue siendo un buscador con un uso residual, en muchos casos utilizado solamente para descargar Google Chrome. Aunque es cierto que Microsoft Edge, como navegador, ha ganado algo de cuota de mercado con el paso de los años, los usuarios suelen configurarlo para utilizar el buscador de Google.

Por lo tanto, Nadella ha explicado lo evidente: a pesar de la inversión masiva de 7.000 millones de dólares, Bing sigue siendo poco utilizado. Aquellos que quieren utilizar la inteligencia artificial acuden directamente a Bing Chat o Bing Create con Dall-E 3, ignorando el buscador y su propósito original. Por lo tanto, Bing parece ser ignorado por la mayoría de las personas.

En resumen:

Microsoft ha declarado en el juicio en Washington D.C. contra Google por prácticas monopolísticas.

El CEO de la empresa ha declarado que Bing sigue siendo un buscador residual en comparación con el uso de Google.

Google es el buscador predeterminado en muchas aplicaciones en todo el mundo.

A pesar de la enorme inversión de 7.000 millones de dólares, Bing no ha logrado desafiar la dominancia de Google.

En cualquier caso, esto puede cambiar con el tiempo, pero por el momento no es así.

