Samsung souhaite suivre les traces de Google et dépasser les 5 années de mises à jour de sécurité

Google donne le ton : Samsung veut suivre ses pas et proposer plus de 5 années de mises à jour

Google a présenté les Pixel 8 et Pixel 8 Pro, ces nouveaux terminaux haut de gamme ont des caractéristiques de dernière génération. Mais le plus important lors de leur présentation a été l’annonce des 7 années de mises à jour garanties et des 7 années de support de réparation. Maintenant, Samsung veut imiter Google et envisage d’offrir plus de 5 années de mises à jour.

Il n’y a pas encore de confirmation officielle de la part de Samsung concernant ses plans en matière de mises à jour logicielles pour ses appareils mobiles. Les informations viennent de Sammobile qui ont interrogé Shin-Chul Baik, Principal Product Security Engineer, sur les plans de Samsung pour ses téléphones.

Plus de 5 années de mises à jour pour les mobiles Samsung à la manière des Google Pixel

Jusqu’à présent, Samsung a offert 5 années de mises à jour. Le chiffre est raisonnable, compte tenu du fait que la majorité des fabricants n’offrent pas plus de 2 années de mises à jour. Maintenant, Google a décidé avec ses Pixel 8 et Pixel 8 Pro d’imiter Apple.

C’est difficile pour Samsung de se mettre au niveau de Google. La société sud-coréenne a un grand nombre d’appareils mobiles. Ils sont tous différents, ce qui rend beaucoup plus complexe le maintien d’un rythme de mises à jour similaire à celui de Google qui lance généralement trois mobiles par an.

Les mises à jour sont une partie clé de l’expérience Android. Au cours des dernières années, les entreprises ont fait un plus grand effort pour garantir que les appareils puissent être à jour avec les correctifs de sécurité et les mises à jour du système. Google veut être l’exemple sur Android, il reste à voir comment les autres entreprises réagiront.

Si Samsung veut égaler Google en matière de mises à jour, il a beaucoup de travail devant lui. Cependant, il faut préciser que même si les années de mises à jour sont étendues, ce que fera Samsung est d’offrir quatre années de versions d’Android sous One UI.

