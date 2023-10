The Last of Us Part II pourrait avoir une remasterisation selon une fuite de Naughty Dog

Un employé de Naughty Dog a partagé sur LinkedIn qu’il a travaillé sur un remaster de The Last of Us Partie II, bien que cette information ait déjà été supprimée.

The Last of Us Partie II pourrait avoir son propre remaster en préparation

The Last of Us est sans aucun doute l’une des grandes franchises de l’industrie du jeu vidéo et chez PlayStation et Naughty Dog, ses créateurs, en sont plus que conscients ainsi que de son succès, il n’est donc pas étrange de voir également comment sa série sur HBO Max a réussi à séduire ceux qui connaissaient déjà les jeux ainsi que ceux qui ne les connaissaient pas. Alors que la dernière sortie de la saga en matière de jeux vidéo était The Last of Us Partie II, il n’y a pas si longtemps, nous avons eu le remake pour PS5 et, par la suite, pour PC du titre d’origine. Maintenant, tout indique que ce deuxième chapitre de l’histoire de Joel et Ellie pourrait également recevoir une version améliorée pour PS5, et très probablement pour les ordinateurs.

Bien sûr, ceci n’est rien d’officiel, mais les indices qui ont émergé concernant nous viennent de l’intérieur, que ce soit du studio lui-même ou de la part du compositeur de la bande originale. Exactement, Gustavo Santaolalla lui-même a laissé échapper que Naughty Dog travaillait sur une version améliorée de la suite acclamée, et maintenant l’un des employés du développeur a donné des indices sur ce remaster mentionné.

Naughty Dog serait déjà en train de travailler sur le remaster de The Last of Us Partie II

Comme on pouvait s’y attendre, cette information a déjà été supprimée, mais il semble indéniable que cela se confirmera tôt ou tard. Avant de supprimer tout indice, Mark Pajarillo, qui est chez Naughty Dog depuis janvier 2021, a publié sur LinkedIn qu’il avait participé au remake du jeu original, The Last of Us Partie I, et à un « The Last of Us 2 Remastered ». Par conséquent, même s’il a supprimé ces informations, plusieurs médias ont relayé l’information ce week-end et ont partagé des captures d’écran du profil de Pajarillo, que vous pouvez voir ci-dessus.

Comme nous l’avons dit, cette fuite a déjà été corrigée par l’employé du studio PlayStation, mais on peut encore voir que Mark Pajarillo a travaillé sur « deux jeux » avec le développeur, mais maintenant, il ne mentionne que le remake du premier opus. Quoi qu’il en soit, il semble plus qu’évident que cette version améliorée de The Last of Us Partie II est une réalité qui n’a pas encore été annoncée et qui probablement, une fois confirmée, finira par arriver sur PS5 et PC.

Rappelons que The Last of Us Partie II dispose déjà d’un correctif gratuit pour PS5, grâce auquel les joueurs peuvent profiter de la proposition en 1440p et 60 fps. Par conséquent, il faudra voir avec quoi ils nous surprennent et comment ils justifient l’existence de cette prétendue remasterisation de l’aventure de Naughty Dog et PlayStation.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :