Faire des glaçons depuis son téléphone : découvrez le nouveau réfrigérateur intelligent de Xiaomi et Mijia avec trois portes et distributeur de glace

Aujourd’hui, même le réfrigérateur que vous avez dans votre cuisine est devenu intelligent. En réalité, il existe des modèles qui se scannent automatiquement et, si vous les connectez à votre compte Amazon par exemple, ils commandent ce qui est sur le point de s’épuiser pour vous, que ce soit des œufs, du lait, etc. Dans le domaine de la domotique familiale à un prix abordable, Xiaomi est la reine. Et encore plus avec sa dernière proposition.

Le premier réfrigérateur de Xiaomi avec distributeur de glaçons

Xiaomi a présenté en Chine son premier réfrigérateur avec fonction de production de glace: il s’agit du modèle Mijia Fridge Three-door 303L Ice-making Edition, qui fait partie de la gamme d’appareils électroménagers intelligents Mijia. Le réfrigérateur a un design minimaliste de couleur blanc glace, avec trois portes et une capacité de 303 litres.

Le réfrigérateur Mijia utilise un compresseur Panasonic à double conversion de fréquence, garantissant une haute efficacité énergétique et un faible niveau sonore. La consommation moyenne est inférieure à un kilowatt-heure par jour et le réfrigérateur a obtenu la certification de première classe énergétique. De plus, l’appareil électroménager ‘intelligent’ dispose d’un système antibactérien à ions d’argent, qui empêche la prolifération de bactéries et de mauvaises odeurs, et d’une technologie de refroidissement par air sans givre, qui empêche la formation de glace sur les parois internes.

Faire des glaçons depuis son téléphone mobile

Sans aucun doute, sa caractéristique la plus remarquable est la possibilité de produire environ 80 glaçons avec un seul remplissage d’eau, suffisamment pour une semaine. Le processus de fabrication de glace est entièrement automatique et peut être contrôlé via l’application mobile Mijia, qui permet également d’ajuster la température, de surveiller la consommation d’énergie et de recevoir des notifications en cas d’anomalies.

Avec une taille compacte de 60 cm de longueur sur 65 cm de largeur, et occupant un espace de seulement 0,39 mètres carrés, le design du réfrigérateur Mijia s’adapte facilement à tous les types de mobilier et d’environnement, et est mis en vente à un prix de 2 999 yuans (environ 392 euros au taux de change). Cependant, pour les premiers acheteurs qui participent à la campagne de financement participatif sur le site officiel de Xiaomi, le prix est réduit à 2 399 yuans (environ 313 euros).

On ne sait pas encore si le réfrigérateur sera également disponible sur d’autres marchés ni quand. Espérons que ce soit le cas, car à ce prix-là, c’est sans aucun doute irrésistible.

Source | Xiaomi Today

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :