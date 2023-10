Les Samsung Galaxy S24 arriveront avec One UI 6.1 et de nombreuses nouveautés centrées sur l’IA

La IA serait le principal atout des Samsung Galaxy S24: les rumeurs indiquent que ce sera le téléphone le plus intelligent de Samsung.

Samsung pariera sur l’intégration totale de l’IA dans ses nouveaux Galaxy S24

Les Samsung Galaxy S24 sont encore un mystère, bien que de plus en plus de détails soient connus à ce sujet. On s’attend à ce qu’ils soient lancés au cours du premier trimestre de l’année 2024 et on sait maintenant qu’ils seront livrés avec One UI 6.1 par défaut, ce qui met en évidence la stratégie de Samsung en matière d’intégration de nouveautés axées sur l’intelligence artificielle.

La famille serait composée de trois terminaux : le Samsung Galaxy S24, le Galaxy S24+ et le Galaxy S24 Ultra. Cette trilogie de téléphones arriverait avec la plus grande mise à jour en termes d’IA de l’histoire de Samsung. Les rumeurs indiquent que les améliorations seront radicales, changeant complètement le fonctionnement des Samsung Galaxy S24.

L’IA sera le grand atout des Samsung Galaxy S24 qui arriveront avec One UI 6.1

Les rumeurs sur les changements dans les Samsung Galaxy S24 proviennent d’Ice Universe, un célèbre leakeur et spécialiste des terminaux Samsung, qui a publié sur X, anciennement Twitter, des informations sur le lancement de ces nouveaux appareils Samsung.

Il a été mentionné que les Samsung Galaxy S24 arriveront avec One UI 6.1. Jusqu’à présent, One UI 6.0 est en cours de test dans des versions bêta qui sont récemment arrivées sur le Samsung Galaxy Z Flip5. Il n’y a pas encore de date officielle pour sa sortie en version stable.

One UI 6.1 and the Galaxy S24 series bring many new AI features, AI more powerful than Bixby, and Samsung’s largest AI update in history.

Maybe Samsung will call the Galaxy S24 an AI phone. — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) 9 octobre 2023

One UI 6.1 boostée par l’IA. Parmi les principaux changements qui accompagneraient cette nouvelle version, on trouve l’intégration de l’IA dans le système. On n’a pas précisé comment Samsung fera cela, mais la fuite indique qu’il y aura des améliorations de fonctionnement qui surpasseront Bixby.

Ice Universe va même jusqu’à dire que les Samsung Galaxy S24 pourraient être considérés comme des téléphones IA en raison de tout le potentiel que la société sud-coréenne intégrera dans ses terminaux. Il faudra attendre le premier trimestre 2024 pour découvrir les nouveautés qui arriveront avec ces nouveaux terminaux.



