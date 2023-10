La batterie de ton iPhone 14 s’est dégradée plus rapidement que la normale ? Cela pourrait être la cause

L’informateur RGcloudS a publié un article sur X dans lequel il explique que les batteries des iPhone 14 et iPhone 15 ne supportent que 600 cycles de charge, tandis que celles des iPhone 13 résistent jusqu’à 800 cycles de charge.

Maintenant, nous connaissons l’une des raisons pour lesquelles les batteries des iPhone 14 se dégradent plus rapidement que celles des iPhone 13

Apple a récemment présenté sa nouvelle gamme de terminaux haut de gamme, qui est une fois de plus composée de quatre modèles : l’iPhone 15, l’iPhone 15 Plus, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max, qui sont remplis de nouveautés tant au niveau matériel que logiciel, mais qui ne résolvent pas l’un des grands problèmes de la génération précédente : la dégradation rapide des batteries.

Il y a quelques mois, les utilisateurs des iPhone 14 ont crié au scandale car après 11 mois d’utilisation, la santé de la batterie de leurs appareils était réduite à 85% ou 90%, et maintenant une nouvelle fuite vient de révéler la cause possible de la dégradation rapide des batteries des iPhone 14 et 15.

Selon RGcloudS, Apple a réduit la qualité des batteries des iPhone 14 et iPhone 15 pour réduire les coûts

L’informateur RGcloudS a partagé une publication sur le réseau social X, que nous vous laissons ci-dessous, dans laquelle il affirme que la plus grande dégradation des batteries des iPhone 14 et iPhone 15 est due au fait que la société de Cupertino a installé des batteries moins chères et de moins bonne qualité sur ces appareils.

Did you know why iPhone 14 & 15 series battery degrade faster? Because it’s using cheaper cells, similar to this 3rd party parthttps://t.co/hzzgrRtD48

with only 600± cycles as average yes, it’s a high density battery

original iP12 PM = 3687 MaH

3rd party iP12 PM = 4350 MaH… pic.twitter.com/igORfqkD51 — RGcloudS (@RGcloudS) 3 octobre 2023

Ainsi, selon cette fuite, les batteries des iPhone 14 et iPhone 15 ont une durée de vie de seulement 600 cycles de charge, contre 800 cycles de charge pour les batteries des iPhone 13.

L’objectif clair d’Apple avec cette mesure était de réduire les coûts de fabrication des iPhones afin de maintenir des prix similaires à ceux des modèles précédents, tout en apportant des améliorations dans d’autres domaines tels que la photographie.

Cependant, ce n’est pas la seule théorie sur la cause de la dégradation rapide des batteries des iPhone 14, car d’autres voix soutiennent que cela est dû au fait que l’écran de l’iPhone 14 Pro est presque deux fois plus lumineux que celui de l’iPhone 13 Pro et cela pourrait exercer une pression supplémentaire sur la batterie.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :