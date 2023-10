5 millions de dollars pour 6 heures de travail : ce que Meta a payé aux célébrités derrière son nouveau chatbot d’IA

Parmi les célébrités qui ont participé figurent MrBeast, Kendall Jenner et Paris Hilton.

MrBeast est l’un des créateurs de contenu que Meta a payé des millions pour apparaître dans son nouveau chatbot

Mark Zuckerberg a mis de côté sa plongée dans le métavers pour présenter au monde le nouveau chatbot basé sur l’intelligence artificielle de l’entreprise, destiné à concurrencer ChatGPT. Il s’est appuyé sur certaines des célébrités les plus populaires d’aujourd’hui , dans le but de donner des visages reconnaissables aux différents «personnages» de son nouvel assistant.

Maintenant, quelques jours seulement après la présentation du nouveau assistant basé sur l’IA de Meta , un rapport publié par The Information a révélé combien d’argent Meta aurait payé aux célébrités qui ont décidé de participer au projet.

Un créateur de contenu a été le mieux payé de tous

Zuckerberg lui-même a assuré à The Verge lors d’une interview qu’il existait un grand besoin d’une version virtuelle de célébrités soutenue par l’intelligence artificielle, et c’est pourquoi il a décidé de collaborer avec certaines des personnalités les plus célèbres de différents domaines aujourd’hui, qui donnent visage et voix à certaines des personnalités disponibles dans l’IA. Parmi elles, on trouve les suivantes :

Charli D’Amelio en tant que Coco, passionnée de danse

en tant que Coco, passionnée de danse Chris Paul en tant que Perry, golfeur professionnel vous aidant à perfectionner votre swing

en tant que Perry, golfeur professionnel vous aidant à perfectionner votre swing Dwyane Wade en tant que Victor, Ironman triathlète vous motivant à être votre meilleur

en tant que Victor, Ironman triathlète vous motivant à être votre meilleur Izzy Adesanya en tant que Luiz, un combattant de MMA prometteur qui peut soutenir ses paroles.

en tant que Luiz, un combattant de MMA prometteur qui peut soutenir ses paroles. Kendall Jenner dans le rôle de Billie, une compagne de voyage qui ne fait pas dans la dentelle.

dans le rôle de Billie, une compagne de voyage qui ne fait pas dans la dentelle. LaurDIY en tant que Dylan, expert en bricolage et en artisanat et compagnon de la génération Z.

en tant que Dylan, expert en bricolage et en artisanat et compagnon de la génération Z. MrBeast en tant que Zach, le frère aîné

en tant que Zach, le frère aîné Naomi Osaka en tant que Tamika, Sailor Senshi obsédée par l’anime en formation

en tant que Tamika, Sailor Senshi obsédée par l’anime en formation Paris Hilton en tant qu’Amber, partenaire détective pour résoudre des énigmes

en tant qu’Amber, partenaire détective pour résoudre des énigmes Raven Ross en tant qu’Angie, la reine des cours de gymnastique qui combine exercice et méditation

en tant qu’Angie, la reine des cours de gymnastique qui combine exercice et méditation Roy Choi en tant que Max, aide-cuisinier expérimenté pour des conseils et astuces culinaires

en tant que Max, aide-cuisinier expérimenté pour des conseils et astuces culinaires Sam Kerr en tant que Sally, une amie libre d’esprit qui vous dira quand respirer profondément

en tant que Sally, une amie libre d’esprit qui vous dira quand respirer profondément Snoop Dogg en tant que Maître du Donjon, Choisissez votre propre aventure avec le Maître du Donjon

en tant que Maître du Donjon, Choisissez votre propre aventure avec le Maître du Donjon Tom Brady en tant que Bru, un commentateur sportif qui ne tourne pas autour du pot

Selon le comuniqué qui vient de paraître, Meta était prête à payer plus d’un million de dollars pour l’utilisation de l’image des célébrités. Cependant, finalement, elle a décidé de payer jusqu’à 5 millions de dollars pour les six heures de travail en studio de l’une d’entre elles. Bien qu’il n’ait pas été confirmé qui a obtenu la plus grosse part, on a laissé entendre qu’il s’agissait d’une personne dédiée à la création de contenu.

En tout cas, le déploiement du chatbot de Meta avec ses différentes personnalités n’aura lieu qu’en 2024. Ce sera à ce moment-là que les utilisateurs de Facebook, WhatsApp, Instagram ou Facebook Messenger pourront interagir avec les célébrités qui ont prêté leur image en échange de millions de dollars.

