Le Google Pixel 8 Pro survit sans trop de problèmes à son premier test de résistance.

Le Google Pixel 8 Pro a passé le test de résistance de la chaîne YouTube PBKreviews et a survécu à toutes les épreuves. C’est une nouvelle très positive, surtout pour ceux qui préfèrent utiliser le téléphone sans aucune coque ou qui, malheureusement, sont un peu maladroits.

Chutes, chocs et rayures : le Google Pixel 8 Pro résiste à tout. Les tests de résistance ont quelque chose de presque magnétique, ces vidéos permettent de voir comment un appareil mobile se comporte face à un mauvais traitement complètement injustifié. Dans ce cas, le Google Pixel 8 Pro est un véritable gagnant.

Test de résistance du Google Pixel 8 Pro : une victoire pour Google

La première chose que le vidéaste a faite est de laisser tomber le téléphone de la taille. Certes, le Google Pixel 8 Pro est tombé avec l’écran vers le sol. Après une courte chute et plusieurs rotations en touchant le sol, l’écran n’a subi aucun dommage qui pourrait empêcher son bon fonctionnement.

La deuxième chute avec l’écran vers le sol a été faite depuis la hauteur de la tête. Lors de la chute précédente, il y avait des marques sur les côtés du téléphone, il en va de même avec cette chute plus élevée qui n’a causé aucun dommage à l’écran du Google Pixel 8 Pro, ce qui empêcherait son utilisation.

D’autres chutes et le Google Pixel 8 Pro continuent de réussir le test de résistance. La chute avec le dos du téléphone vers le sol a laissé de petites marques sur le boîtier, tandis que la chute depuis le côté est celle qui a causé le plus de dommages car le côté de l’écran a subi des dommages esthétiques mais non fonctionnels.

Le sable et les graviers ne sont pas des adversaires pour le Google Pixel 8 Pro. Lors du dernier test de résistance du Google Pixel 8 Pro, il a été confronté à un sac rempli de sable et de graviers. L’écran a subi de légères rayures, mais qui sont minimes et n’empêchent pas le fonctionnement, la même chose s’est produite avec le module de caméra.

Le Google Pixel 8 Pro a réussi ce test de résistance sans trop de difficultés. Bien sûr, il n’est pas sorti indemne. Mais il serait absurde de s’attendre à ce qu’il en sorte sans la moindre rayure après les chutes, les chocs et l’exposition à des matériaux destinés à rompre complètement son fonctionnement. Il ne reste plus qu’à attendre le test de résistance du Google Pixel 8.

