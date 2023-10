Que les espions de votre Xiaomi ne se glissent pas grâce à cette astuce pour savoir s’ils utilisent votre caméra, votre microphone ou votre GPS sans votre permission et en temps réel.

Nous l’avons déjà constaté dans les dernières versions de MIUI, mais c’est quelque chose que nous confirmons encore au fur et à mesure que des mises à jour différentes arrivent sur ce système et sur les applications natives qu’il inclut : la sécurité est un point clé pour Xiaomi.

Nous avons déjà vu comment dans MIUI 13, certains éléments ont été ajoutés qui amélioraient considérablement la gestion des autorisations du système, et aujourd’hui nous vous apportons une fonctionnalité qui a été intégrée lors d’une récente mise à jour de l’application de sécurité de MIUI, qui nous permettra de savoir à tout moment si le téléphone utilise en temps réel la caméra, le microphone ou même la localisation.

Comment améliorer la sécurité de votre téléphone Xiaomi grâce à ce réglage de MIUI

Dans ce cas, le réglage que nous allons vous montrer dans cet article est une nouvelle fonctionnalité que Xiaomi a ajoutée il y a un certain temps dans l’application de sécurité intégrée à MIUI, un réglage qui est arrivé avec MIUI 13 et est resté dans MIUI 15. Pour y accéder et l’activer, vous pouvez le faire via MIUI Downloader et télécharger sur votre téléphone la dernière version de cette application, comme nous vous le montrons dans son article dédié.

Une fois que vous l’avez opérationnel sur votre appareil, sachez que, du moins pour le moment, ces paramètres sont en anglais et ne seront pas mis à jour tant que Xiaomi n’aura pas mis à jour son application officiellement, ce que nous espérons qu’il se produira le plus tôt possible.

Une fois ce point clarifié, nous pouvons vous dire que cette configuration va permettre à votre téléphone de savoir à tout moment quelle partie du matériel est utilisée en temps réel, que ce soit la caméra, le microphone ou même la localisation, trois éléments clés pour protéger notre vie privée.

De plus, la manière de l’activer est très simple, il vous suffit de :

Une fois dans l’application de Sécurité, accédez à la section « Confidentialité » en bas de la page

Cliquez sur « Privacy » dans la partie inférieure des paramètres

Maintenant, activez simplement l’option « Recevoir des notifications sur le comportement de l’application »

Une fois activé, vous verrez qu’en haut à gauche de l’écran de votre téléphone, un petit icône vert apparaîtra indiquant l’élément qui est utilisé à ce moment-là, ce qui nous aidera à détecter facilement si une application utilise ce matériel sans notre consentement et à nous protéger contre toute menace externe dont nous ne serions pas conscients.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :