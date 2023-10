La prétendue expansion de God of War: Ragnarok pourrait être un jeu complet de taille réduite

Un filtrador ha afirmado que Sony Santa Monica está trabajando una expansión del juego, pero esta podría no ser un DLC sino una « media secuela » de Ragnarok.

Comme beaucoup d’entre vous le savent déjà, l’un des grands jeux de l’année dernière, sans aucun doute, a été God of War: Ragnarok, puisque le titre exclusif de la PS5 et de la PS4 a conquis les critiques et les joueurs avec sa proposition épique. Malgré son grand succès, l’existence d’un DLC qui étendrait son histoire semblait plus que peu probable, nous étions donc déjà convaincus que nous devrions attendre une nouvelle édition complète pour reprendre les commandes de Kratos et Atreus. Cependant, il n’y a pas si longtemps, une rumeur a commencé à circuler selon laquelle Sony et Santa Monica travailleraient sur cette expansion qui semblait impossible pour God of War: Ragnarok.

Eh bien, après que cette rumeur ait circulé pendant un certain temps, nous avons de nouvelles informations à ce sujet et il se peut que le studio PlayStation ait l’intention de travailler sur cette expansion, mais pas comme un DLC, mais plutôt comme un jeu complet de plus petite taille, comme Marvel’s Spider-Man: Miles Morales ou Uncharted: The Lost Legacy. En d’autres termes, nous pourrions parler d’une sorte de suite qui servirait de solution entre deux jeux principaux.

God of War: Ragnarok pourrait compter sur une expansion sous forme de jeu plus petit et indépendant

IGN’s bang-on here – this is how you cut the gap between releases while also maybe letting greener teams work on the half-sequel with established tools and support. Santa Monica Studio’s working on new GOD OF WAR stuff and I wonder whether it will be RAGNAROK DLC or a half-sequel https://t.co/MxXUyNUvKT — ViewerAnon (@ViewerAnon) 5 octobre 2023

En réalité, récemment, IGN a publié un article dans lequel ils parlaient des deux titres mentionnés, Spider-Man et Uncharted, et que ceux-ci sont considérés comme des expansions indépendantes ou des « mi-suites » et que précisément, ceux-ci pourraient devenir une solution pour les grands studios maintenant que les jeux vidéo nécessitent beaucoup plus de temps de développement. C’est ce que Santa Monica, les responsables de la franchise God of War, ont également reconnu.

De plus, un leakeur connu sous le pseudonyme de @ViewerAnon sur X (anciennement Twitter) a suggéré que le média mentionné était correct dans sa publication, car ce genre de jeux permet de raccourcir l’écart entre les sorties et « en même temps, cela permet à des équipes moins expérimentées de travailler sur la « mi-suite » avec des outils et un support établis ». Ce commentaire permet à ce leakeur d’affirmer que Sony Santa Monica travaille déjà sur une « mi-suite » de God of War: Ragnarok, bien qu’il ne sache pas encore s’il s’agit vraiment d’un titre indépendant et plus court ou finalement d’un DLC. Ce qui semble de plus en plus clair, c’est que le développeur prévoit de prolonger davantage la saga nordique de la franchise.

Une autre chose que nous pouvons mentionner de ce prétendu projet, quelle que soit sa nature finale, c’est qu’à la différence de Ragnarok, il serait exclusif à la génération actuelle de Sony, c’est-à-dire qu’il n’arriverait que sur PlayStation 5. De plus, ce DLC ou « mi-suite » pourrait mettre en avant Atreus de manière importante, car il est question de se concentrer sur la recherche des géants, un élément clé de l’histoire de la saga nordique mettant en scène Kratos et son fils mentionné. Il s’agirait donc d’une manière logique de conclure l’histoire et de faire place à quelque chose de nouveau dans le futur.



