Les iPhone 15 cachent une nouvelle puce de Qualcomm à l’intérieur

Les iPhone 15 et iPhone 15 Pro cachent une nouvelle puce Qualcomm à l’intérieur, le modem X70. Son fonctionnement ? Améliorer les performances de la connexion 5G. Un changement qui est passé inaperçu, mais qui est l’une des petites modifications apportées à la gamme des iPhone 15, que ce soit sur les modèles de base ou les Pro, les rendant beaucoup plus performants avec des vitesses atteignant jusqu’à 24% plus rapides, entre autres améliorations que nous verrons ci-dessous.

Comme l’a partagé Shahram Mokhtari, membre d’iFixit, sur son compte personnel de X (anciennement connu sous le nom de Twitter), le changement effectué par Apple est bien plus important qu’il n’y paraît. Pourquoi ? Parce qu’ils ne se sont pas contentés de récupérer les cartes logiques des iPhone 14 pour les nouveaux iPhone 15 d’entrée de gamme, mais les ont améliorées.

A lot of people have asked whether the iPhone 15 and 15 Plus are still using last year’s Qualcomm X65 modem or the new X70 seen in the 15 Pro’s.

Here’s your answer.

Apple didn’t just throw last year’s Pro logic boards into this year’s baseline models. They upgraded them too. pic.twitter.com/cPB6LJbaFG

— Shahram Mokhtari (@MokhtariShahram) 8 octobre 2023