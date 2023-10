Google le fait savoir : il vaut mieux ne pas attendre de voir un Pixel pas cher

Un représentant de la compagnie a confirmé que la société n’a pas l’intention de lancer des smartphones à moins de 300 euros.

Le Google Pixel 7 est l’un des smartphones les moins chers de la marque disponibles actuellement

Profitant de la récente présentation des Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro, certains des principaux représentants et porte-parole de la compagnie ont offert une série d’entretiens dans le but de répondre à toutes les questions qui pourraient subsister concernant leur nouvelle famille d’appareils. Certains ont même osé donner quelques détails sur les futures générations de smartphones Pixel, avec lesquelles la compagnie prévoit de renforcer davantage sa part de marché, qui reste encore limitée aujourd’hui avec environ 40 millions de téléphones vendus depuis 2016.

Un des principaux responsables de l’équipe chargée des Pixel, Nanda Ramachandran, vice-président du département des affaires de la division mobile de Google, a participé à une interview réalisée par le journal allemand Der Standard. Il a révélé quelques détails sur les prochaines versions de la série Pixel, tout en précisant clairement l’intention de la compagnie de ne pas lancer de smartphones pas cher, ni à court terme, ni à moyen ou long terme.

Un Pixel pas cher nécessiterait « trop de compromis »

Ramachandran a expliqué que, bien que la compagnie prévoie de continuer à proposer une gamme diversifiée de produits, comprenant des appareils de différentes catégories tels que les Pixel « A » à prix abordable, les Pixel Fold dans leur gamme pliable et des modèles comme les Pixel 8 et 8 Pro en tant que références, il n’y a pas de place dans sa feuille de route pour des smartphones destinés à l’entrée de gamme.

Il indique que, pour pouvoir commercialiser un smartphone Pixel d’environ 200 euros, trop de compromis devraient être faits si la compagnie souhaite préserver l’essence Pixel et ses trois piliers essentiels : les fonctionnalités d’IA, l’expérience photographique et les renforts en matière de sécurité.

Cela ne signifie pas que nous ne verrons pas de nouveaux smartphones abordables dans la série Pixel. Aujourd’hui, nous disposons déjà de suffisamment de données pour confirmer que le Google Pixel 8a est en préparation et qu’il partagera certaines caractéristiques avec les Pixel 8 et Pixel 8 Pro présentés il y a seulement quelques jours. Son arrivée est prévue pour mai de l’année prochaine, lors de la conférence Google I/O 2024, et à moins d’une surprise, son prix devrait avoisiner les 500 euros.

