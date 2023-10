Oclean X Pro Digital : la brosse à dents avec écran qui révolutionnera votre routine d’hygiène buccale

Les nouveautés d’Oclean : une brosse à dents intelligente avec écran intégré

Le modèle Oclean X Pro Digital dans ses deux couleurs disponibles

Nous avons déjà parlé à plusieurs reprises des produits de Oclean, l’une des marques les plus influentes dans l’industrie de l’hygiène buccale. En effet, leur catalogue propose certains des brosses à dents intelligentes les plus avancées du marché. Et comme si cela ne suffisait pas, la marque se réinvente constamment avec des nouveaux produits de plus en plus intéressants, tels que le nouveau Oclean X Pro Digital.

Il s’agit d’une des premières brosses à dents au monde avec un écran intégré, capable de devenir votre allié ultime dans votre routine quotidienne de nettoyage buccal en vous offrant la possibilité de visualiser instantanément les résultats de votre brossage.

Écran interactif, routines de nettoyage personnalisées et bien plus encore

L’Oclean X Pro dispose d’un design élégant et haut de gamme, disponible en deux couleurs différentes avec une finition mate très agréable au toucher. De plus, il est livré avec une base de chargement magnétique et un support mural pour fixer la brosse.

Elle est équipée d’un puissant moteur à lévitation magnétique de dernière génération, capable de produire jusqu’à 84 000 mouvements par minute tout en maintenant une grande stabilité pour obtenir un nettoyage plus précis. La brosse partage certaines fonctionnalités avec le modèle Oclean X Pro Elite, le modèle le plus avancé de la marque à ce jour.

Mais ce qui est vraiment frappant avec cette brosse, c’est son écran tactile interactif de grande taille, à partir duquel vous pouvez choisir le mode de brossage que vous souhaitez utiliser, ainsi que voir instantanément les zones que vous avez nettoyées et celles qui nécessitent encore un coup de brosse.

Grâce à l’écran, il est possible d’améliorer vos habitudes d’hygiène buccale grâce à des retours d’information instantanés, qui signalent les zones que vous avez oublié de nettoyer. La brosse est capable de reconnaître jusqu’à 8 zones différentes et de déterminer si le nettoyage a été effectué correctement. Dans le cas contraire, l’écran s’affiche en rouge dans la zone à rattraper et vous permet de reprendre le nettoyage en un seul clic.

Connexion avec le smartphone et une batterie pour 30 jours

Comme toutes les brosses à dents intelligentes, l’Oclean X Pro Digital est capable de générer des rapports de nettoyage pour vous donner des recommandations, vous récompenser de manière interactive ou attribuer une note à votre routine de brossage. Grâce à sa connexion avec le téléphone portable via son application, il est possible de créer des routines de nettoyage personnalisées et de visualiser les habitudes de nettoyage de manière détaillée.

Tout cela est soutenu par une batterie capable de durer jusqu’à 30 jours avant d’avoir besoin d’être rechargée.

Un prix imbattable dans le kit le plus complet

Si vous souhaitez vous procurer l’Oclean X Pro Digital, vous avez maintenant une opportunité inégalable : pour une durée limitée, la brosse bénéficie d’une réduction de 33% sur Amazon dans sa version avec 4 têtes de brosse et un étui de voyage inclus. L’offre sera active à partir du 10 octobre, en même temps que la fête des offres Prime d’Amazon.

➡️ Voir l’offre Oclean X Pro Digital

