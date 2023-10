Cette manette Xbox avec laquelle vous pouvez jouer sur consoles, PC et mobiles coûte maintenant moins de 40 euros

L’Xbox Controller Wireless est maintenant en promotion dans plusieurs stores et peut être utilisé sur une grande variété de plateformes.

Le Xbox Controller Wireless coûte maintenant moins de 40 euros dans certains stores

Parmi tant d’offres sur Amazon, on peut souvent trouver des produits pour les amateurs de jeux vidéo, comme c’est le cas de celui dont nous allons vous parler dans cet article. En réalité, si vous êtes utilisateur de Xbox et que vous êtes à la recherche d’une nouvelle manette, vous êtes chanceux car l’une des manettes les plus récentes de la marque est maintenant proposée à un prix très intéressant dans ledit store.

Exactement, la Xbox Controller Wireless est la manette qui fait l’objet de cette offre. En règle générale, on peut dire que cette manette se vend généralement autour de 60 euros, aussi bien sur Amazon que dans d’autres stores, bien que chez MediaMarkt on puisse la trouver autour de 48 euros. Cependant, maintenant dans les deux stores mentionnés, vous pouvez voir que cette manette de Microsoft est proposée au même prix réduit, bien qu’il soit vrai que chez MediaMarkt, le prix recommandé était inférieur et qu’il faut en plus payer un petit supplément pour les frais d’expédition, contrairement à Amazon, comme vous le savez bien. De plus, chez PcComponentes, cette manette de Redmond est également disponible à un prix réduit.

La manette pour Xbox Series, PC, mobiles et tablettes est maintenant réduite de 34% sur Amazon

Comme vous pouvez le lire dans le titre, cette manette de Redmond, qui coûte normalement 59,99 euros, bénéficie maintenant d’une réduction de 34% et d’une remise de 20,33 euros, ce qui vous permet de l’obtenir à un prix assez réduit et de l’utiliser sur différentes plateformes, dont les consoles Xbox, de One à Series X|S ; les PC, les mobiles et les tablettes. En résumé, cette Xbox Controller Wireless est maintenant de 39,66 euros sur Amazon grâce à l’offre que nous vous présentons. De plus, n’oubliez pas que vous pouvez l’obtenir avec livraison gratuite si vous êtes membre Amazon Prime, mais dans ce cas, son arrivée ne sera pas très rapide, car vous la recevriez le mois prochain.

Si vous êtes intéressés par cette offre et n’avez pas besoin de le recevoir rapidement, n’hésitez pas à l’acheter, car cette offre peut se terminer à tout moment et on ne sait pas si, lorsque le stock sera réapprovisionné, il le sera au même prix que cette offre. Quoi qu’il en soit, le Xbox Controller Wireless, dans sa version Carbon Black, est la manette utilisée sur Xbox Series X|S, elle est également compatible avec les ordinateurs, les téléphones mobiles (Android et iOS) et les tablettes grâce à sa technologie sans fil Xbox et Bluetooth. Elle est équipée d’une croix directionnelle hybride et d’une poignée texturée sur les gâchettes, les boutons et l’arrière de la manette, ce qui lui confère un plus grand confort pendant le jeu.

De plus, cette manette dispose également d’un bouton « » dédié (que vous connaîtrez sur la manette PlayStation sous le nom de bouton « Share ») avec lequel vous pouvez partager des captures d’écran ou des vidéos de vos parties sur vos réseaux sociaux ou les envoyer directement à un ami. D’autre part, nous pouvons également parler de son autonomie, car elle peut nous offrir jusqu’à 40 heures d’utilisation avec les deux piles qu’elle utilise, qui sont des piles AA (LR6) et qui sont incluses, bien qu’elle puisse également être utilisée avec un câble USB-C ou avec le Kit de chargement et de jeu Xbox’, qui est une batterie rechargeable qui doit être achetée séparément.

➡️ Voir l’offre Xbox Controller Wireless

Ce lien envoi sur Amazon Espagne qui propose un prix moins cher sur ce produit. Il suffit d’utiliser votre compte français normalement pour commander et profiter du bon plan !

Pour finir, nous devons mentionner que cette manette dispose d’une sortie audio 3,5 mm pour connecter des écouteurs. Cela dit, rappelez-vous que vous pouvez maintenant obtenir cette Xbox Controller Wireless à un prix de 39,66 euros, du moins si vous vous dépêchez de l’acheter sur Amazon.

Cet article recommande de manière objective et indépendante des produits et services pouvant intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques apparaissant dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :