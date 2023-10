Le PDG d'Instagram le confirme : il n'y aura pas de version pour l'iPad à court terme

Lancer une application Instagram pour l’iPad n’est pas une priorité pour son PDG.

Nous ne verrons pas une version d’Instagram pour l’iPad bientôt

Le PDG d’Instagram confirme qu’il n’y aura pas de version pour l’iPad bientôt, car ce n’est pas une priorité. Cependant, il n’exclut pas que cela puisse arriver à l’avenir, car une autre grande application de Meta, WhatsApp, teste depuis quelques semaines une version pour la tablette d’Apple, ce qui pourrait nous donner un peu d’espoir.

N’attendez pas une version d’Instagram adaptée à iPadOS à court terme

Lors d’une session de questions-réponses sur Instagram Stories, Adam Mosseri, PDG du réseau social, a été interrogé sur une version de la plateforme adaptée et compatible avec les iPad, à quoi il a répondu que pour le moment, il n’y travaille pas. C’est quelque chose qu’il dit depuis longtemps lorsqu’on lui pose la question.

Cependant, pour ne pas tuer totalement les espoirs des utilisateurs qui attendent une version pour l’iPad, Mosseri a ajouté qu’il n’exclut pas, cependant, que cette version puisse arriver à l’avenir. Mais pas à court terme car il y a des fonctionnalités qui sont plus prioritaires.

La raison pour laquelle il ne serait pas prioritaire de lancer une version du réseau social pour l’iPad d’Apple serait le nombre d’utilisateurs potentiels qui l’utiliseraient, selon son PDG, ils ne sont pas suffisamment nombreux pour être considérés comme une priorité, car les utilisateurs d’iPhone sont bien plus importants. Il y a d’autres fonctionnalités qui passent avant.

De plus, le fait que l’équipe d’Instagram ne se préoccupe pas de créer une application pour l’iPad soulève également des questions sur Threads, la nouvelle plateforme de Meta. Tout comme Instagram, Threads n’a pas non plus de version pour iPadOS, ce qui limite la manière dont les utilisateurs interagissent avec le réseau social.

Bien qu’Instagram ait beaucoup plus de sens sur l’iPhone en raison de l’utilisation des caméras, une version dédiée pour l’iPad serait très bien accueillie. Bien qu’il soit vrai qu’il est possible d’utiliser la version web ou même la version iPhone sur l’iPad, avec une application dédiée, l’expérience serait bien meilleure.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :