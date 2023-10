Si tu prévois d’acheter un téléphone haut de gamme en 2024, voici les deux caractéristiques à rechercher

Ces deux caractéristiques sont celles que vous devriez rechercher dans un téléphone haut de gamme en 2024.

Les deux caractéristiques clés que vous devriez rechercher dans un téléphone haut de gamme en 2024 pour vous assurer qu’il sera de qualité

2024 est dans quelques mois et si vous envisagez d’acheter un téléphone haut de gamme au cours de cette année, vous devrez rechercher ces deux caractéristiques. Oui, un smartphone a énormément de composants. Mais parfois, deux éléments suffisent pour connaître ce que l’appareil peut offrir sur le plan technique.

Processeur et appareil photo. Il n’est pas nouveau de choisir un téléphone en fonction du processeur qu’il intègre ou de l’appareil photo à l’arrière. Ce qui est différent pour l’année 2024 vient d’une fuite rapportée par Notebookcheck, mettant en avant la compatibilité entre le Sony IMX966 et le Snapdragon 8 Gen 3.

Les deux caractéristiques clés à rechercher dans un téléphone haut de gamme en 2024

Le nouveau capteur pour les téléphones haut de gamme de 2024 est le Sony IMX966. On s’attend à ce que tous les terminaux haut de gamme intègrent ce composant. Ce ne serait pas un capteur de 1 pouce de taille, bien qu’il s’en rapprocherait. Il s’agirait d’un capteur de 50 mégapixels, tout comme son prédécesseur, l’IMX866.

Qu’a de spécial le Sony IMX966 ? Sur le plan technique, on s’attend à ce qu’il soit le dernier capteur de 50 mégapixels que Sony produira pour les téléphones haut de gamme. Ce qui est intéressant, c’est comment il se comportera aux côtés du Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, car ses performances en dépendraient entièrement.

On présume que combiné au Snapdragon 8 Gen 3, il permettrait d’obtenir des résultats étonnants. Pour le moment, ses caractéristiques sont totalement inconnues. La seule chose claire, c’est qu’il aura la stabilisation optique de l’image (OIS). De plus, on s’attend à ce qu’il soit accompagné de l’OmniVision OV64B en tant que caméra téléobjectif, ce qui permettrait de réaliser jusqu’à 3 zooms avec une qualité maximale dans des conditions de luminosité difficiles.

Le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 donnera vie aux nouveaux terminaux haut de gamme de 2024. Ce processeur renforcerait le Sony IMX966, étant l’élément clé lors du traitement des images. Il est bien connu que le processeur est essentiel pour le traitement des images et également pour le bon fonctionnement de l’application de l’appareil photo.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :