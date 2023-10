Le routeur MESH que vous voulez pour votre maison est de Xiaomi et il a tout, y compris un prix ridiculement bas

Reconnaissons-le, les routeurs fournis par les opérateurs dans notre maison peuvent être beaucoup de choses, mais jamais esthétiques. Ce n’est pas leur fonction, et vu que beaucoup d’entre eux finissent piégés derrière les portes des boîtiers WiFi, on ne peut pas non plus reprocher aux opérateurs de ne pas s’améliorer à ce niveau. Mais nous pouvons proposer une solution, et cela implique d’utiliser notre propre routeur. Avec le nouveau lancement de Xiaomi en Chine, cette décision devient beaucoup plus simple.

Il s’agit du Xiaomi Whole-Router Combo AX3000. Un nom assez mauvais à notre avis, bien que assez descriptif car il illustre parfaitement le type de routeur dont nous parlons. Et nous parlons d’un modèle qui intègre un routeur principal et un routeur secondaire, avec la capacité de créer un réseau MESH, qui nous permet de fournir une connexion WiFi et filaire à toute notre maison. Whole-Router Combo, vraiment.

Un routeur parfait pour votre maison à un prix ridicule

Comme nous l’avons déjà mentionné, le nouveau AX3000 de Xiaomi est un routeur parfait pour couvrir toute notre maison. Et nous le disons ainsi, sans ambages, car il comprend un routeur principal et un routeur secondaire. Un pour se placer à l’entrée de la fibre optique de notre domicile et un autre que nous pouvons placer n’importe où et qui fonctionnera comme un répéteur, que ce soit pour étendre le réseau WiFi ou pour créer un nouveau réseau pour d’autres purposes.

Avec le Xiaomi AX3000, nous avons un routeur capable de créer des réseaux WiFi à la fois de 5 et de 2,4 GHz (WiFi 6), atteignant ainsi des vitesses maximales de près de 3 Gbps en combinant les deux fréquences. Il permet la connexion de jusqu’à 200 appareils via Bluetooth, ce qui est possible, et jusqu’à 256 appareils via son réseau WiFi. Tout cela est géré avec compétence grâce à ses 256 Mo de mémoire RAM.

Et oui, nous pourrons créer un réseau MESH dans toute notre maison auquel nous pouvons ajouter autant de routeurs supplémentaires que nous le souhaitons. Chacun des routeurs, tant principal que secondaire, dispose de connecteurs LAN physiques, quatre pour chaque appareil, nous pourrons donc connecter des appareils filaires tels qu’une télévision, par exemple. Quelque chose que nous recommandons pour votre téléviseur Xiaomi.

En plus de tout cela, les routeurs du Xiaomi AX3000 disposent de la NFC pour un jumelage rapide avec les téléphones Android et, bien sûr, ils intègrent Xiao AI, l’intelligence artificielle de la marque. Mais attention, car tout cela que nous vous avons mentionné est disponible sur le marché, en commençant par la Chine, à un prix vraiment ridicule. 499 yuans. Nous vous traduisons cela. 69 euros au taux de change actuel. Quelle affaire.

