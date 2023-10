MIUI 14 pourrait être la dernière version de l’histoire : Xiaomi serait en train de planifier le lancement de MiOS avec les Xiaomi 14

Une rumeur suggère que Xiaomi pourrait cesser de développer MIUI pour laisser place à son propre système d’exploitation, connu sous le nom de MiOS.

Un smartphone Xiaomi avec MIUI 14

Il est possible que MIUI 14 soit la dernière version de l’histoire de la surcouche de personnalisation de Xiaomi. Du moins, c’est ce que suggère l’un des analystes les plus importants de l’industrie technologique aujourd’hui, Digital Chat Station, qui affirme clairement que « MIUI 14 sera essentiellement la dernière version majeure officielle de MIUI ».

Alors, que viendra-t-il ensuite? Si les rumeurs se confirment, MiOS, le nouveau système d’exploitation développé en interne par la marque, pourrait être le remplaçant de MIUI sur les appareils de l’entreprise.

MiOS pourrait arriver avec les Xiaomi 14

En tenant compte des précédentes annonces de l’entreprise lors de la planification de ses lancements, MIUI 15 devrait être présenté lors de la présentation des prochains Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro, dont l’arrivée sur le marché chinois est prévue en fin d’année.

Mais selon ce que suggère l’analyste précédemment cité, MIUI 15 ne verrait pas le jour, malgré les détails sur la nouvelle version que nous avons recueillis au cours des dernières semaines. À la place, Xiaomi pourrait profiter de l’événement de présentation des Xiaomi 14 pour introduire MiOS.

MiOS serait un nouveau système d’exploitation développé par Xiaomi, qui utiliserait le code source de l’AOSP comme base. Quelque chose de similaire à ce que nous avons vu ces dernières années avec HarmonyOS, le système d’exploitation de Huawei.

D’autres sources suggèrent également que Xiaomi serait un système d’exploitation destiné à la fois aux smartphones et aux tablettes, ainsi qu’à d’autres appareils complètement différents, y compris les montres, les téléviseurs ou même la future voiture électrique de Xiaomi.

Pour l’instant, on en sait peu sur les caractéristiques de MiOS, ni sur les données relatives à sa disponibilité mondiale. Cependant, il est très probable que Xiaomi prévoit de lancer son système d’exploitation sur le marché chinois, laissant Android comme plateforme principale dans les autres régions et marchés du monde, où la marque Android et son intégration avec les services de Google ont une importance bien plus grande qu’en Chine. Dans tous les cas, il faudra attendre la présentation des Xiaomi 14 pour lever les doutes.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :