Fuite de la possible date de sortie de Windows 12 : il arrivera plus tôt que tu l’imagines

Il semble que Windows 12 pourrait être à portée de main.

Concept de Windows 12 conçu par Avdan

Windows est le système d’exploitation le plus largement utilisé dans le monde par les utilisateurs. Bien qu’il existe d’autres alternatives, qu’elles soient open source ou destinées à des environnements plus restreints comme Linux ou MacOS, il est indéniable que ces services ne parviennent pas à capturer ne serait-ce qu’une petite part du marché que pratiquement domine la société californienne. Ainsi, lorsque nous décidons de nous procurer une licence pour Windows 11 ou d’opter pour l’achat d’un autre système ou de l’acquérir gratuitement, nous regardons toujours si une nouvelle version est prévue prochainement. Maintenant, il semble qu’Intel ait confirmé l’arrivée de Windows 12 pour 2024.

Ainsi, le fabricant de puces a annoncé la date de sortie du très attendu système d’exploitation de Microsoft. Il sera probablement appelé Windows 12, bien que cela n’ait pas encore été confirmé.

Quoi qu’il en soit, examinons la fuite et pourquoi nous devrions être assez satisfaits, car l’avenir de Windows 12 semble prometteur, compte tenu de ce qui a été divulgué jusqu’à présent.

Windows 12 et sa date de sortie : fuites

Intel a confirmé lors d’une conférence d’analystes que Windows va subir une refonte en 2024, bien qu’ils n’aient pas donné de détails importants sur ce que cela signifie. Dans tous les cas, tout indique l’arrivée de Windows 12. Comme le souligne Windows Latest, cela était en quelque sorte attendu, mais le fait qu’un des partenaires de Windows l’officialise attire fortement l’attention.

On s’attend à ce que Windows 12 (si c’est finalement son nom) apporte d’importantes améliorations de conception, notamment une version entièrement basée sur le cloud qui permettra aux utilisateurs de PC moins puissants de l’exécuter sans problème. L’idée est de ne pas remplacer le système d’exploitation traditionnel, mais de cibler davantage d’autres marchés plus expérimentaux.

Quoi qu’il en soit, de tels usages rendent intéressante la réflexion sur le chemin et l’énorme investissement que Microsoft réalise dans ses services en ligne. Bien qu’il ne soit probablement pas destiné à un usage général en raison de sa consommation élevée, il est clair que l’entreprise adopte de plus en plus une approche globale dans tous ses services. Le meilleur exemple en est Xbox Game Pass Ultimate, qui nous permet de jouer en streaming sur n’importe quel appareil, y compris ceux sous Android et iOS. Il semble que la stratégie « web first » sera la tendance à suivre dans les années à venir.

Les points clés de tout cela sont les suivants :

De manière indirecte, Intel a confirmé l’existence d’une nouvelle version de Windows qui s’appellera Windows 12 .

. Ils ont également indiqué la date de sortie, à savoir l’année 2024.

De plus, il semble que ce sera une version encore meilleure que Windows 11, axée sur le web et probablement mettant fortement l’accent sur les systèmes cloud et les technologies web.

On prévoit un investissement encore plus important dans Microsoft Edge, qui connaît déjà un grand succès en tant que l’un des meilleurs navigateurs de Windows 11.

