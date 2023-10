HONOR a déjà prêt son nouveau smartphone pliable, et il sera encore plus fin que le Magic V2

Le célèbre leaker Digital Chat Station a confirmé via Weibo que le nouveau HONOR Magic Vs2 disposera d’une puce Snapdragon 8+ Gen1, d’un appareil photo principal de 50 MP et d’une batterie avec charge rapide de 66W.

Le HONOR Magic V2 se distingue par son écran pliable de 7,93 pouces où le pli est à peine visible

Cette année 2023 est très propice aux téléphones pliables, car de nombreux fabricants qui n’avaient pas encore misé sur ce type d’appareils se lancent dans ce segment en proposant leurs propres alternatives. L’un d’eux est HONOR, qui a présenté il y a quelques mois le HONOR Magic V2, un smartphone pliable qui se distingue par le design le plus fin jamais vu sur un téléphone de ce type, avec une épaisseur de seulement quatre millimètres et demi lorsqu’il est déplié.

Eh bien, maintenant, la marque chinoise elle-même a confirmé qu’elle finalise les détails pour le lancement de son nouveau téléphone pliable, le HONOR Magic Vs2, qui est encore plus fin que son prédécesseur.

Le nouveau HONOR Magic Vs2 arrivera sur le marché le 12 octobre prochain

HONOR a récemment partagé l’affiche de lancement du nouveau HONOR Magic Vs2, un téléphone pliable qui, selon la marque elle-même, sera plus fin et plus léger que son prédécesseur et sera présenté au public le 12 octobre à 19h30, soit 13h30 en France, avec la nouvelle montre connectée de la marque, la HONOR Watch 4 Pro.

De plus, le leaker réputé Digital Chat Station a également publié une publication sur le réseau social chinois Weibo récemment, confirmant certaines caractéristiques du nouveau téléphone pliable de la marque.

Ainsi, selon ce leaker de confiance, le HONOR Magic Vs2 sera équipé d’un écran pliable très fluide avec une résolution 2K, avec un processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 accompagné jusqu’à 16 Go de RAM, avec un système de caméras composé d’un capteur principal de 50 mégapixels avec une ouverture focale variable entre f/1.9 et f/2.4, d’un capteur ultra grand-angle de 16 mm et d’un capteur pour le mode portrait avec un zoom de 2,5X, avec une grande batterie avec une charge ultra-rapide de 66W et avec un capteur d’empreintes digitales sur le côté.

De plus, Digital Chat Station affirme également que le nouveau HONOR Magic Vs2 sera moins cher que son prédécesseur et aura un prix plus proche des flagships non pliables, qui sera d’environ 1 000 euros selon le taux de change actuel.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :