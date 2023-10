Plus de problèmes avec iOS 17 : certains iPhone rencontrent des problèmes avec le Wi-Fi

De nombreux utilisateurs signalent des problèmes avec le Wi-Fi sur leur iPhone 15.

Problèmes de connexion Wi-Fi, le nouveau bug d’iOS 17

Il semble qu’iOS 17 ait encore plus de problèmes. Après avoir lancé iOS 17.0.3 afin de résoudre la surchauffe de certains iPhone 15 Pro et y parvenir, comme l’ont démontré des tests avec des caméras thermiques, plusieurs utilisateurs signalent un bug dans iOS 17 qui causerait des problèmes de connexion Wi-Fi, notamment sur les iPhone 15.

Problèmes de connexion Wi-Fi sur certains iPhone 15

Le média spécialisé dans Apple, 9to5mac, est celui qui a fait retentir l’alerte. D’après ce qu’ils ont dit plusieurs de leurs lecteurs, depuis qu’ils ont mis à jour vers iOS 17, leurs iPhone 15 rencontrent des problèmes de connexion Wi-Fi. D’une part, le contenu des applications met beaucoup de temps à se charger et, d’autre part, la connexion est devenue beaucoup plus lente.

Après avoir reçu ces commentaires, ils ont enquêté et l’un de leurs rédacteurs affirme avoir des problèmes similaires. Apparemment, le contenu d’applications comme TikTok, Threads (quelqu’un l’utilise encore ?) ou même Safari, met beaucoup de temps à se charger lorsque l’iPhone 15 Pro est connecté au Wi-Fi. Bien que cela ne se produise pas tout le temps, la solution pour le moment consiste à connecter et déconnecter le Wi-Fi.

On pourrait penser qu’il s’agit d’un problème de la compagnie en question, mais ce n’est pas le cas. Après avoir constaté ces problèmes sur son iPhone 15 Pro Max et sur son iPad Pro M2, tous deux mis à jour avec les dernières versions de leurs systèmes d’exploitation, il a réalisé qu’il n’avait pas de problèmes pour utiliser Safari sur son Mac et que la connexion Wi-Fi fonctionnait normalement.

Et il semble que ce problème touche davantage d’utilisateurs. Les forums Apple, ainsi que les réseaux sociaux tels que Reddit et X (anciennement connu sous le nom de Twitter) se sont remplis de commentaires de personnes signalant le même inconvénient. Pour le moment, nous ne savons pas ce qui en est la cause, mais si c’est vraiment un bug d’iOS 17, il est probable qu’une nouvelle version du système d’exploitation soit lancée pour le résoudre.

