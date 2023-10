Les nouveautés de l’appareil photo du Pixel 8 Pro sont désormais compatibles avec les modèles précédents grâce à un mod

La célèbre influenceuse Kamila Wojciechowska a partagé un fil Twitter dans lequel elle montre comment elle a réussi à obtenir les nouvelles fonctionnalités de l’appareil photo du Pixel 8 Pro sur un Pixel 7 Pro en modifiant l’APK de Google Camera.

Il y a moins d’une semaine, Google a présenté sa nouvelle génération de Google Pixel, qui est constituée, une fois de plus, de deux modèles : les Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro. En particulier, ce dernier se distingue par un système de caméra rénové qui apporte un certain nombre de nouvelles fonctionnalités photographiques qui sont théoriquement exclusives au nouveau porte-étendard de la grande G.

Et nous disons « théoriquement » car une fuite récente vient de révéler que vous pouvez déjà avoir toutes les nouveautés de la caméra du Pixel 8 Pro sur un modèle précédent grâce à une modification de l’APK de Google Camera.

L’influenceuse connue sous le nom de Kamila Wojciechowska a récemment publié un fil Twitter dans lequel elle nous montre qu’elle a pu utiliser les fonctionnalités exclusives de l’appareil photo du Google Pixel 8 Pro sur un Pixel 7 Pro en modifiant l’APK de Google Camera du Pixel 8.

Shutter speed and ISO – you can set one (which sets priority to the particular control, while the other is automatic) or both.

Shutter speed can be set as high as 8s without Night Sight (the UI says 16s, as the 8 Pro supports that but the 7 Pro, which I’m using, doesn’t) pic.twitter.com/XVge4y170D

— kamila ???? (@Za_Raczke) 8 octobre 2023