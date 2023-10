Le meilleur téléphone portable pas cher de milieu de gamme est de Xiaomi, il a 256 Go et est mis à jour vers Android 13

Il dispose de l’un des processeurs qui fonctionnent le mieux cette année dans la gamme moyenne.

Si vous avez un budget limité et que vous voulez quelque chose de grand, ce Redmi Note 12 Pro 5G est la solution.

Voulez-vous un smartphone mis à jour vers Android 13 et avec une très bonne autonomie ? Xiaomi a un vaste catalogue de bons téléphones dans la famille Redmi et cette semaine précédant le deuxième Prime Day de l’année, l’un de ses composants s’est classé au deuxième rang des ventes. Il s’agit du Redmi Note 12 Pro 5G de 256 Go avec un prix de 266 euros qui a fait pencher la balance en faveur de Xiaomi.

C’est un terminal très complet en termes de batterie, d’écran, d’appareil photo et de performance. Si vous avez besoin d’une grande capacité de mémoire, ce Redmi Note 12 Pro 5G vous plaira car avec ses 256 Go, vous aurez amplement d’espace pour les photos, les vidéos et les fichiers divers, ainsi que pour toutes les applications et les jeux. Il peut être trouvé à bon prix sur Amazon, ainsi que sur AliExpress Store et PcComponentes. N’oubliez pas que son prix de départ était de 429,99 euros.

Obtenez le meilleur Xiaomi de la gamme moyenne avec une grosse réduction

Ce smartphone de Xiaomi intègre l’un des meilleurs processeurs de la gamme moyenne pas cher, le Dimensity 1080 de MediaTek, un CPU de 6 nm qui est associé à la puce graphique ARM Mali-G68, à 8 Go de RAM LPDDR4X et à une mémoire interne de 256 Go non extensible. Ensemble, ils offrent des performances spectaculaires atteignant près de 540 000 points dans le test Antutu.

Son aspect physique est remarquable car nous ne sommes pas en présence de matériaux haut de gamme, mais il est très solide et bien fini. Il a une épaisseur de seulement 7,9 mm et un poids léger de 187 grammes. Sa face avant est occupée par un magnifique écran Amoled de 6,67″ avec une résolution Full HD+.

Il est également surprenant de voir un tel écran sur un téléphone de si faible valeur, avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz et une luminosité maximale de 900 nits. Sa réactivité nous a surpris lors de son analyse, ainsi que sa compatibilité avec les contenus HDR10+ et Dolby Vision. Son verre a une courbure 3D qui le rend encore plus beau.

La caméra arrière est également très impressionnante pour un téléphone de moins de 300 euros, avec une stabilisation optique. Dans ce modèle, nous avons un triple appareil photo arrière composé d’un capteur Sony IMX766 de 50 MP f/1.88, d’un grand-angle de 8 MP avec une amplitude de 119 degrés et d’une lentille macro. Il a obtenu 102 points dans le test de DxOMark, ce qui est très bien pour ce prix. Son objectif avant est un 16 MP qui fonctionne assez bien.

➡️ Voir l’offre Redmi Note 12 Pro 5G (8/256 GB)

Le meilleur dans ces jours-ci est d’avoir un téléphone avec une bonne autonomie, et ce Redmi Note 12 Pro 5G l’a. Sa batterie de 5000 mAh garantit une autonomie de trois jours sans avoir à le recharger, et c’est possible. De plus, il dispose d’une charge rapide à 67W qui recharge la batterie en moins de 40 minutes.

➡️ Incroyable : Ces écouteurs Xiaomi sans fil sont à moins de 17€ !

