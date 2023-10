Seulement 133 euros : ce Samsung Galaxy baisse son prix sur Amazon, mais seulement pour une durée limitée

Un des meilleurs smartphones Samsung pas cher voit son prix baisser, il a tout ce dont vous avez besoin pour être performant au quotidien.

Le Samsung Galaxy M13 et ses différentes finitions.

La gamme moyenne de Samsung est l’une des plus vendues depuis des années et offre un large éventail de possibilités. Cela peut rendre la décision d’achat difficile, mais ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous aider. Le Samsung Galaxy M13 est disponible pour seulement 133 euros sur Amazon, c’est l’un des meilleurs achats que vous puissiez faire.

Il s’agit d’un smartphone qui était initialement vendu près de 200 euros et qui continue de se vendre à 152 euros dans des stores comme PcComponentes, son prix sur Amazon a continuellement diminué. Notre protagoniste présente une fiche technique équilibrée, simple mais plus que suffisante pour les tâches quotidiennes.

Samsung Galaxy M13

Achetez le téléphone Samsung au meilleur prix

Exynos 850

Écran de 6,6″ IPS Full HD+

4 Go de RAM et 64 Go de stockage

4 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh et charge de 25W

Prise jack pour les écouteurs, NFC, 5G

L’écran du téléphone coréen offre un bon niveau de qualité, avec une diagonale de 6,6 pouces, une technologie IPS et une résolution Full HD+. Ce sera un excellent endroit pour profiter de vos séries, films et jeux préférés. Comme vous le savez, Samsung n’est pas un novice…

Vous n’aurez aucun problème de performance avec le smartphone Samsung, son processeur fait un excellent travail et veillera à ce que tout fonctionne parfaitement. Faites confiance à l’Exynos 850, c’est une puce puissante qui fera fonctionner sans difficulté les applications que vous utilisez au quotidien.

Son appareil photo principal de 50 mégapixels peut prendre des photos très détaillées lorsque la lumière est présente, il ne vous décevra pas. De même pour l’objectif grand angle et le capteur macro qui l’accompagnent. Utilisez pleinement le quadruple appareil photo arrière de ce Samsung dans toutes sortes de situations, ne vous retenez pas.

Samsung Galaxy M13

Vous ne manquerez de rien pour être performant au quotidien, le téléphone Samsung est un gage de fiabilité. Pour seulement 133 euros, il offre un design élégant, un écran de qualité, un processeur performant, des caméras polyvalentes et une batterie digne de confiance. Le prix pourrait augmenter à tout moment, gardez cela à l’esprit et ne le perdez pas de vue.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour être informé des meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :