Tu ne le connais pas, mais ce haut de gamme-premium est un achat imbattable avec une réduction de 350 euros

Bien que peu populaire, ce smartphone de HONOR est un achat exceptionnel dans tous les domaines. Nous l’avons examiné et nous confirmons qu’il est sensationnel.

Nous avons examiné ce téléphone HONOR et il nous semble excellent, l’un des meilleurs achats sur le marché // Image: AndroAall.

Quand on pense aux meilleurs téléphones sur le marché, on se souvient de marques comme Samsung, Apple et Xiaomi. Cependant, il existe un fabricant moins connu qui crée également des téléphones de très haute qualité. Nous parlons de HONOR, dont le catalogue de téléphones est actuellement dirigé par un smartphone spectaculaire. Nous avons examiné ce HONOR Magic5 Pro et nous l’avons trouvé absolument merveilleux pour la qualité de tous ses composants, du design à la batterie.

Il s’agit d’un téléphone haut de gamme-premium avec un design raffiné, un excellent écran, des performances élevées, un système de caméra polyvalent et une bonne autonomie avec une charge rapide de 66W. Pratiquement, tous ces éléments offrent une expérience incroyable au quotidien. Nous vous recommandons non seulement ce HONOR Magic5 Pro 5G pour sa qualité, mais aussi pour la réduction spectaculaire de 350 euros qu’il propose généralement sur Amazon.

Ce smartphone HONOR est disponible dans une seule configuration avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, au prix de vente recommandé de 1 119 euros. Ne vous inquiétez pas, car vous pouvez normalement le trouver sur Amazon pour 859 euros ou moins. Il est également en vente chez MediaMarkt, AliExpress et sur la boutique officielle de HONOR, mais les réductions ne sont pas aussi bonnes. Par conséquent, l’achat sur Amazon est beaucoup plus rentable.

Honor Magic5 Pro 5G, un smartphone exceptionnel avec une réduction de 350 euros

Avec le HONOR Magic5 Pro 5G, vous obtiendrez l’un des téléphones les plus originaux du marché. C’est le cas grâce à son design unique qui ne passe inaperçu pour personne. Sur Amazon, vous pouvez acheter le modèle noir ou le modèle vert, bien que ce dernier nous semble beaucoup plus beau et différent. Bien que ce soit un téléphone grand, il faut reconnaître que HONOR a fait du bon travail en termes d’ergonomie, car il est confortable à tenir.

Avec ce smartphone, vous pourrez jouer, regarder des vidéos et analyser vos photos en grand, car il dispose d’un superbe grand écran de qualité. À l’avant, vous trouverez un écran AMOLED de 6,81 pouces, une résolution de 2848 x 1312 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Nous pouvons vous assurer que l’écran est incroyablement visible, même en pleine lumière du jour, et il est accompagné d’une double enceinte stéréo qui fait également du bon travail.

Il est important de souligner qu’avec le HONOR Magic5 Pro, vous pourrez utiliser n’importe quelle application, aussi exigeante soit-elle. Cela est possible grâce à l’intégration du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, une bête qui déploie toute sa puissance pour offrir des performances fantastiques dans toutes les situations. Ce processeur est équipé d’un modem 5G, ce qui signifie que le HONOR Magic5 Pro peut se connecter aux réseaux 5G. Vous disposez également de 12 Go de RAM, de 512 Go de stockage et de MagicOS 7.1 basé sur Android 13 en tant que système d’exploitation.

L’un des atouts du HONOR Magic5 Pro est son système de caméra, ce qui signifie que vous pourrez prendre des photos et des vidéos de qualité exceptionnelle. À l’arrière, il dispose d’une lentille principale, d’un ultra grand-angle et d’un téléobjectif, tous de 50 mégapixels, tandis que la caméra frontale est de 12 mégapixels. Ils font tous un excellent travail, ce qui nous donne un système de caméra polyvalent et puissant qui vous séduira rapidement.

Tout aussi important est l’autonomie, tout simplement excellente grâce à la batterie de 5 100 mAh. Cela signifie que le téléphone durera jusqu’à la fin de la journée, et même plus, il aura encore de l’énergie pour le lendemain. D’autre part, il ne faut pas plus d’une heure pour le charger grâce à la charge rapide de 66W, avec le chargeur inclus dans la boîte. Sachez également qu’il dispose de la charge sans fil de 50W et de la charge inversée de 5W.

Si vous envisagez d’acheter un téléphone haut de gamme-premium, prêtez une grande attention au HONOR Magic5 Pro 5G. Il vous offre une expérience de qualité similaire à celle de ses concurrents directs, et en plus, il sera à vous pour seulement 849 euros sur Amazon habituellement, voire moins.

