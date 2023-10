3 mobiles surprenants que vous pouvez acheter pour 200 euros ou moins

Vous ne pouvez pas vous tromper avec l’un de ces smartphones, c’est un achat sûr dont vous profiterez chaque jour.

L’écran du Redmi Note 12 5G.

Dans un marché regorgeant d’options très différentes, il peut être difficile de trouver ce smartphone bon, beau et pas cher qui deviendra notre fidèle compagnon. Nous en sommes conscients, c’est pourquoi nous avons préparé une petite sélection. Voici 3 bons smartphones que vous pouvez acheter dès maintenant pour 200 euros ou moins.

Ces appareils répondent à toutes les bases et sont capables d’offrir une excellente expérience utilisateur, ce ne sont pas n’importe quels téléphones. Peu importe celui que vous achetez, vous ne vous tromperez pas. Nous vous expliquerons tout ce que vous devez savoir à leur sujet, pour lequel allez-vous opter ?

Redmi Note 12 5G

Nous avons ici l’un des smartphones milieu de gamme les plus populaires de Xiaomi, et ce n’est pas pour n’importe quelle raison. Le Redmi Note 12 arrive avec un design élégant et un écran AMOLED de 6,67 pouces qui vous captivera instantanément. De plus, il dispose d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz qui le rend extrêmement fluide.

Nous n’oublions pas son dos aux bords arrondis, où vit un triple appareil photo. Exploitez au maximum son capteur principal de 48 mégapixels, son grand angle de 8 mégapixels et son capteur macro de 5 mégapixels. Vous ne manquerez de rien

Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1

4 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne

Écran de 6,67″ OLED, Full HD+ et 120 Hz

Batterie de 5 000 mAh avec charge rapide 33W

3 appareils photo

NFC, prise Jack 3,5 mm et Radio FM

➡️ Voir l’offre Redmi Note 12 5G

POCO M5s

Nous continuons avec un autre téléphone de Xiaomi, un appareil accrocheur qui attire tous les regards grâce à son dos coloré. À l’avant, un bon écran de 6,43 pouces et une résolution Full HD+ sur lequel vous pourrez profiter de vos séries et films préférés.

Sous son châssis se trouve le Helio G95 fabriqué par MediaTek, une puce que nous avons testée à plus d’une occasion et avec laquelle vous n’aurez aucun problème pour profiter de vos applications préférées. Ce POCO dispose également d’un quadruple appareil photo arrière et d’une batterie de 5 000 mAh.

MediaTek Helio G95

4 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne

Écran AMOLED de 6,43″, résolution Full HD+

4 appareils photo arrière

Batterie de 5 000 mAh

Prise Jack 3,5 mm, radio FM et NFC

➡️ Voir l’offre POCO M5s

realme C55

Nous terminons notre petite sélection avec l’un des appareils de realme. Vos films préférés seront comme ils devraient l’être sur l’écran de notre protagoniste, qui atteint les 6,72 pouces. Il offre une technologie IPS et un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui le rend fluide.

Le téléphone de realme dispose également d’un des processeurs de MediaTek, de 2 appareils photo arrière et d’une batterie de 5 000 mAh qui ne vous laissera pas tomber. Pour moins de 180 euros, ce sont des chiffres intéressants, vous profiterez de bonnes performances et d’une excellente expérience multimédia.

MediaTek Helio G88

6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne

Écran IPS de 6,72” FHD+ et 90 Hz

2 appareils photo arrière

Batterie de 5 000 mAh et charge rapide 33W

Prise Jack 3,5 mm, NFC

➡️ Voir l’offre realme C55

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent être intéressants pour les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cet article, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bons plans de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :