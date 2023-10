Xiaomi propose une petite lampe intelligente à prix réduit : elle rendra votre foyer meilleur

Un des dispositifs pour la maison que j’ai le plus utilisé récemment est en promotion.

La Xiaomi Mi Bedside Lamp 2 sur une table de chevet.

Dans l’immense catalogue de Xiaomi, on peut trouver des dispositifs de tous types, pas seulement des smartphones, des trottinettes électriques et des bracelets intelligents comme la Xiaomi Mi Band 8. Aujourd’hui, je veux vous recommander l’une des créations pour la maison de la marque chinoise, une petite lampe que j’ai chez moi et avec laquelle je ne pourrais pas être plus satisfait.

La Bedside Lamp 2 est à votre portée pour 34,99 euros grâce à la boutique officielle de Xiaomi, avec une livraison rapide et gratuite. Elle est très facile à utiliser, elle compte des millions de couleurs et vous permettra de créer tous types d’ambiances en ne bougeant qu’un doigt. Je vous explique comment en tirer le meilleur parti.

Xiaomi Mi Bedside Lamp 2

Un avant et un après pour votre maison

Cette petite lampe a été conçue pour votre table de chevet, mais vous pourrez la placer pratiquement n’importe où. Son design minimaliste lui va vraiment bien. Je l’ai dans le meuble du salon, à côté de la télévision, et elle me permet de créer une ambiance de manière très simple. Je ne pourrais pas être plus satisfait, je vous l’assure.

L’application Mi Home de Xiaomi vous servira à la contrôler, il vous suffira de l’ajouter et vous pourrez l’allumer, l’éteindre, changer de couleurs et choisir parmi des modes prédéfinis. Vous aurez même la possibilité de l’allumer juste avant d’entrer chez vous pour ne pas avoir à jongler dans l’obscurité si vous rentrez pendant la nuit.

Si vous avez une enceinte intelligente comme l’Echo Dot 5, vous aurez la possibilité de la connecter avec Alexa et d’en prendre le contrôle total. Alexa vous permettra de la contrôler à l’aide de la voix, demandez-lui de l’allumer, de changer de couleur, d’augmenter la luminosité, voire de la programmer pour qu’elle fasse tout automatiquement aux heures que vous souhaitez.

Xiaomi Mi Bedside Lamp 2

Maintenant vous savez, si vous voulez une petite lampe de chevet intelligente, ce Mi Bedside Lamp 2 est l’une des meilleures options. Elle est différente des autres, facile à contrôler et vous offre la possibilité de créer toutes sortes d’ambiances en quelques secondes seulement. Les offres de la boutique Xiaomi ne sont disponibles que pour une durée limitée, si cela vous intéresse, ne tergiversez pas trop.

