Voici la smart TV ultra pas cher que nous vous recommandons : 4K, 55 pouces et Fire TV pour 400 euros

Avec ce téléviseur intelligent de 55 pouces, vous ne voudrez pas vous lever du canapé, il vous offre une grande qualité pour regarder les actualités, un film ou jouer.

Cette smart TV économique que nous recommandons a un design moderne qui conviendra parfaitement à votre salon.

Xiaomi est une marque connue pour proposer des produits de grande qualité à des prix très abordables. Nous le voyons dans leurs téléphones mobiles, leurs écouteurs sans fil et aussi dans leurs téléviseurs intelligents. Si vous voulez acheter une smart TV de grande taille, haute résolution et un système d’exploitation avancé qui soit pas cher, notre recommandation est la Xiaomi TV F2 de 55 pouces.

Nous devons vous avertir : une fois que vous placerez ce téléviseur dans votre salon, vous ne voudrez plus vous lever du canapé. En plus de sa taille énorme de 55 pouces, le Xiaomi TV F2 vous captivera également par ses images d’une grande netteté et son son de qualité avec la technologie Dolby Audio. Bien sûr, vous aurez accès à toutes les plateformes de streaming. Tout cela, et bien plus encore, peut être à vous pour seulement 399,99 euros sur Amazon, un prix fracassant qui fait du Xiaomi TV F2 une vraie bonne affaire.

Attention, le prix de vente recommandé de ce smart TV est de 499 euros, mais il est normal qu’il bénéficie d’une remise de 100 euros sur Amazon. Le même modèle est également disponible sur la boutique officielle de Xiaomi, où son prix habituel est généralement de 429 euros. Nous allons maintenant vous expliquer en détail à quoi ressemble ce Xiaomi TV F2 pour que vous confirmiez que c’est un achat phénoménal.

Xiaomi TV F2, le smart TV ultrabon marché que nous recommandons

Sans aucun doute, le Xiaomi TV F2 de 55 pouces mérite une place parmi les smart TV pas cher et de bonne qualité à moins de 500 euros. Tout d’abord, parce qu’il dispose d’un écran énorme de 55 pouces avec une résolution 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixels). La netteté et la vivacité des images vous permettront de profiter du contenu en grand, comme si vous étiez à l’intérieur des scènes.

Nous parlons d’un téléviseur intelligent avec lequel vous pourrez non seulement regarder des émissions, des séries et des films, mais qui est également adapté pour passer des heures et des heures à jouer à vos jeux vidéo préférés. Pour cela, il dispose d’un taux de rafraîchissement de 60 hertz qui rend les images plus fluides. Le son offert par le smart TV est également bon, avec 2 haut-parleurs de 12W qui sont compatibles avec les technologies Dolby Audio, DTS-HD et DTS Virtual:X.

Un autre avantage de ce téléviseur économique est que Fire TV est son système d’exploitation. Cela signifie que vous pouvez accéder à la boutique d’applications d’Amazon pour télécharger des centaines d’applications : Netflix, Prime Video, Spotify, Twitch, YouTube… Vous avez donc accès à un vaste monde de divertissement, vous ne vous ennuierez jamais avec le Xiaomi TV F2.

Si vous voulez ouvrir une application spécifique, vous pouvez le demander à Alexa, toujours prête à vous aider. La communication se fait via la télécommande, qui intègre un microphone. De plus, elle dispose de boutons spécifiques pour Prime Video, Netflix, Disney+ et le menu des applications, vous pouvez donc les ouvrir directement. D’autre part, nous vous recommandons également ce Xiaomi TV F2 pour son design vraiment élégant avec le cadre métallique qui entoure son corps.

Ce lien envoi sur Amazon Espagne qui propose un prix moins cher sur ce produit (-100€). Il suffit d’utiliser votre compte français normalement pour commander et profiter du bon plan !

Il existe d’autres fonctionnalités qui font de ce Xiaomi TV F2 un smart TV très utile. Par exemple, la possibilité d’afficher l’image depuis votre téléphone, qu’il soit Android ou iOS. Vous pouvez ainsi voir vos photos, vidéos ou tout autre type de contenu en grand. Comme vous pouvez le voir, le Xiaomi TV F2 est une télévision intelligente très, très complète pour son prix, seulement 399,99 euros sur Amazon.

