Ce téléphone coûte moins de 200 euros, a tout ce dont tu as besoin et met Xiaomi dos au mur

Ne dépensez pas plus, ce realme est un achat sûr et pas cher.

L’arrière du realme 10.

Vous avez l’occasion d’obtenir à la maison un bon téléphone portable realme de milieu de gamme pour moins que prévu. Le realme 10 descend à 199 euros dans sa version globale, accompagnée de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage intéressants. Comme nous l’avons dit à de nombreuses reprises, si vous êtes membre Amazon Prime, vous pourrez profiter d’une livraison rapide et totalement gratuite.

Nous parlons d’un smartphone qui est sorti il y a quelques mois au prix de 279,99 euros. Il se vend toujours à plus de 200 euros dans des boutiques comme PcComponentes, actuellement, Amazon a le meilleur prix. Le téléphone realme a tout ce dont vous avez besoin pour être performant au quotidien, nous vous présentons ses principales caractéristiques.

Achetez le téléphone realme au meilleur prix

À l’avant du téléphone se trouve un écran Super AMOLED qui déborde de couleurs, vous serez séduit dès la première utilisation. Il mesure 6,4 pouces et se déplace avec fluidité grâce à son taux de rafraîchissement de 90 Hz, il ne manque de rien.

MediaTek Helio G99

8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne

Écran Super AMOLED de 6,4″ Full HD+ et 90 Hz

2 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh avec charge rapide à 33W

NFC et prise jack pour les écouteurs

Le MediaTek Helio G99 est un processeur qui gérera facilement les applications que vous utilisez quotidiennement, comme WhatsApp, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify et bien d’autres. Il forme une excellente équipe avec les 8 Go de RAM qui l’accompagnent, vous pourrez utiliser toutes sortes d’applications simultanément sans perdre de vitesse.

realme a amélioré le niveau de photographie dans la gamme moyenne, les deux caméras arrière de ce modèle 10 sont suffisantes pour obtenir de bons résultats. Il dispose d’un appareil photo principal de 50 mégapixels et d’un capteur noir et blanc de 2 mégapixels. Sortez de chez vous et prenez des photos sans crainte.

➡️ Voir l’offre realme 10 (8+128 GB)

La gamme moyenne de realme a beaucoup à offrir, vous pouvez même regarder en arrière et acquérir des modèles anciens et complets avec une bonne réduction. Vous ne manquerez de rien avec le realme 10, c’est un excellent achat pour un peu plus de 200 euros. Vous aurez un téléphone portable pour longtemps, profitez-en au maximum chaque jour.

➡️ Incroyable : Ces écouteurs Xiaomi sans fil sont à moins de 17€ !

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque les utilisateurs effectuent un achat via les liens spécifiques présentés dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Retrouvez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :