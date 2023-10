Pourquoi utiliser Android en 2023 : 17 raisons pour rester sur le système d’exploitation de Google

Si vous ne savez pas si vous devez acheter un téléphone avec Android, nous vous donnons plusieurs raisons pour lesquelles le système d’exploitation de Google en vaut vraiment la peine.

Si vous êtes utilisateur d’Android, vous avez peut-être envisagé de passer à iOS à un moment donné. Vous avez peut-être été attiré par sa fonction AirDrop, l’interface de son application Téléphone ou son système de détection des accidents, mais cela ne vaut pas la peine de passer à l’iPhone. Pour vous le prouver, cet article vous donne 17 raisons pour lesquelles il est toujours judicieux d’utiliser Android en 2023.

La large personnalisation de l’interface est l’un des points forts des téléphones Android // Image : Urban Techno.

Le système d’exploitation de Google est rempli d’outils extrêmement utiles qui facilitent votre vie. Attention, car plusieurs de ces fonctionnalités sont arrivées plus tard sur iOS en tant que « nouveautés ». Un bon exemple est iOS 17, qui a plus d’Android que vous ne l’imaginez. En plus de ces fonctionnalités, il existe de nombreuses autres raisons pour lesquelles il est toujours préférable de choisir un téléphone Android actuellement.

De nombreuses options de personnalisation

Une des principales raisons pour lesquelles il vaut la peine d’utiliser Android est les nombreuses options de personnalisation qu’il continue d’offrir. Vous pouvez changer l’apparence de l’interface à votre goût, du design des icônes aux raccourcis qui apparaissent dans le panneau des notifications.

Vous pouvez installer des lanceurs

Si vous voulez aller plus loin dans la personnalisation de votre téléphone, vous pouvez toujours compter sur l’aide des meilleurs lanceurs pour Android. Ils vous permettent de changer complètement l’interface du système d’exploitation, accédant même à des outils de personnalisation qui ne sont pas disponibles par défaut.

Option de rooter le téléphone

Si vous aimez bidouiller votre téléphone et jouer pleinement avec ses possibilités, Android est également le meilleur choix. En effet, le système d’exploitation vous permet de rooter votre smartphone pour supprimer les applications préinstallées, modifier les fichiers système et même changer le logiciel via des ROM de tiers. En somme, vous pourrez accéder à l’intérieur du téléphone pour le modifier complètement.

Plus grande variété d’applications

Un autre avantage d’Android est qu’il dispose d’une plus grande variété d’applications, que vous pouvez télécharger à la fois depuis le Google Play Store et des stores tiers. Attention, il existe de nombreuses applications utiles qui peuvent être téléchargées sur Android mais pas sur iOS. L’une des plus importantes est Tasker, une application d’automatisation des tâches avec de nombreux adeptes.

Interface plus simple

Les téléphones Android se caractérisent également par une interface plus simple que celle des iPhone. Les menus et les outils sont organisés de manière plus simple, ce qui permet à l’utilisateur de naviguer et d’arriver à destination plus rapidement.

Système de notifications

Les notifications d’Android sont également bien meilleures que celles d’iOS, avec de multiples options de configuration qui vous permettent de les adapter à votre goût. Vous pouvez choisir si vous souhaitez les afficher sur l’écran de verrouillage, quelles notifications recevoir de chaque application ou bloquer les alertes des applications qui ne vous intéressent pas, parmi de nombreuses autres possibilités.

Assistant Google

L’Assistant Google est un autre élément clé des appareils Android. C’est un outil très avancé que vous pouvez contrôler entièrement avec votre voix et avec lequel vous pouvez ouvrir une application, lire une chanson ou répondre à toutes vos questions. De plus, il vous permet également de contrôler d’autres appareils intelligents connectés à l’assistant, tels que la smart TV ou le robot aspirateur.

Gboard, le clavier de Google

Une autre grande différence entre les téléphones Android et iOS réside dans le clavier par défaut. Gboard, le clavier de Google, est un cran au-dessus du clavier natif des iPhone. C’est un outil très complet avec des fonctionnalités telles que l’écriture à main levée, le glissement du doigt ou à une main, ainsi que des thèmes personnalisés et l’intégration du moteur de recherche Google.

Accès à la prise jack de 3,5 mm

Il y a bien longtemps que la prise jack de 3,5 mm pour les écouteurs a disparu des iPhone. Cependant, il est encore possible de la trouver sur les téléphones Android, notamment sur ceux des gammes inférieures et moyennes économiques. Attention, il y a quelques exceptions dans les gammes haut de gamme, comme le Sony Xperia 1 V. Si vous avez des écouteurs filaires, vous apprécierez sûrement la présence de ce connecteur sur votre téléphone.

Extension du stockage avec une carte microSD

Une autre raison d’utiliser un téléphone Android est que beaucoup d’entre eux continuent d’avoir un emplacement pour carte microSD qui permet d’étendre le stockage interne. Contrairement aux iPhone, de nombreux smartphones Android vous offrent la possibilité d’étendre la mémoire jusqu’à 1 To afin de ne pas avoir de problèmes d’espace.

Transfert direct de fichiers depuis le PC

Parmi les grands avantages d’utiliser Android, nous devons également mentionner à quel point il est facile de transférer des fichiers depuis ou vers un PC sous Windows. Il vous suffit de connecter votre smartphone avec un câble USB pour pouvoir échanger des informations avec le PC, sans avoir besoin d’installer des programmes tels que iTunes.

Lecteur d’empreintes sur tous les smartphones

Alors qu’Apple a choisi d’abandonner Touch ID sur la plupart de ses téléphones – seul l’iPhone SE le conserve -, le lecteur d’empreintes digitales est disponible sur presque tous les smartphones Android. C’est un élément particulièrement utile, car il nous permet de déverrouiller rapidement le système dans n’importe quelle situation.

Charges rapides beaucoup plus puissantes

Android est également un meilleur choix si vous n’aimez pas dépendre du chargeur pendant longtemps. Les fabricants de téléphones avec ce logiciel ont accordé une plus grande importance à la charge rapide qu’Apple. La conséquence en est qu’il est facile de trouver des smartphones Android avec des charges de 33W, 67W et même 120W, comme le Xiaomi 13T Pro. En pratique, cela signifie que vous pouvez charger de grandes batteries en moins d’une heure.

Xiaomi 13T Pro

Taux de rafraîchissement allant jusqu’à 165 Hz

Les fabricants de téléphones mobiles travaillant avec Android ont également progressé en termes de taux de rafraîchissement des écrans. Cela nous permet d’accéder à des smartphones tels que le Motorola Edge 40 Pro, avec un écran de 165 Hz qui offre une fluidité d’image extrêmement élevée . Sans aucun doute, il n’y a aucun modèle d’autres systèmes d’exploitation qui peut égaler ce taux de rafraîchissement.

Des dizaines de marques au choix

Un autre avantage d’Android est qu’il existe de nombreuses marques de smartphones qui choisissent ce système d’exploitation, ce qui offre beaucoup plus de choix. Les marques les plus populaires sont Samsung, Xiaomi et realme, mais il vaut également la peine d’examiner le catalogue d’autres marques telles que Motorola et OPPO. Peu importe que vous souhaitiez dépenser 200, 400 ou 1 000 euros pour votre prochain téléphone, vous aurez toujours plusieurs options disponibles.

Les smartphones Android pliables existent

L’implication d’un grand nombre de marques dans Android facilite également l’innovation. Le meilleur exemple est l’existence de smartphones Android pliables, tels que le Samsung Galaxy Z Flip5 5G ou le Motorola RAZR 40 Ultra. Si vous souhaitez profiter du design du passé, mais avec les fonctionnalités actuelles, ces smartphones pliables sont faits pour vous.

Samsung Galaxy Z Flip5

Prix plus abordable

Une autre bonne raison de continuer à utiliser Android est que ses smartphones sont assez plus abordables que ceux des autres systèmes d’exploitation comme iOS. Vous pouvez trouver des options plus que préparées pour une utilisation basique à partir de 150 euros, et à partir de là augmenter le budget en fonction de vos exigences.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, il existe des alternatives intéressantes dans toutes les gammes de prix, que vous souhaitiez dépenser plus ou moins. De plus, les réparations des téléphones Android sont également plus abordables pour le portefeuille.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Retrouvez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :