Avec cette astuce, vous pouvez améliorer les appels vidéo sur votre téléphone Xiaomi : il suffit d’activer ce réglage

On t’explique comment activer l’assistant de caméra avant sur ton Xiaomi, une fonctionnalité de MIUI qui illumine ton visage lorsque tu passes un appel vidéo.

Un smartphone Xiaomi avec MIUI, la surcouche basée sur Android de la marque chinoise

MIUI, le système d’exploitation de Xiaomi pour ses mobiles et tablettes Android, regorge de fonctionnalités cachées qui peuvent t’être très utiles au quotidien, et même si nous t’avons déjà expliqué quelles sont les meilleures astuces pour tirer le meilleur parti de ton appareil Xiaomi, nous découvrons toujours de nouveaux conseils et aujourd’hui nous allons te parler d’un truc que tu ne connaissais probablement pas.

Il s’agit d’un simple astuce qui te permettra de améliorer les appels vidéo avec ton mobile Xiaomi et pour activer cette fonctionnalité, tu devras simplement activer un seul paramètre sur ton smartphone.

Voici comment tu peux facilement améliorer l’éclairage de tes appels vidéo sur ton Xiaomi

L’un des principaux problèmes lors des appels vidéo avec ton mobile est que l’éclairage de l’endroit où tu te trouves n’est pas toujours le meilleur et tu as besoin d’ un anneau lumineux ou d’un projecteur pour ne pas apparaître trop sombre.

Mais si tu as un mobile Xiaomi, Redmi ou POCO, tu n’as plus besoin d’un éclairage externe pour un appel vidéo, car MIUI dispose d’une fonction appelée « Assistant de caméra avant » qui utilise la lumière de l’écran de ton téléphone pour créer un cadre lumineux autour de celui-ci et illuminer ton visage pendant un appel vidéo.

Pour activer cette fonctionnalité sur ton smartphone Xiaomi, il te suffit de suivre ces simples étapes :

Ouvre l’application Paramètres de ton Xiaomi

de ton Xiaomi Accède à la section Paramètres supplémentaires

Dans la rubrique « Fonctions spéciales », touche l’option Assistant de caméra avant

Enfin, active le bouton situé à droite de cette option pour l’activer et déplace la barre du bas pour ajuster le niveau de luminosité

Une fois que tu l’as activé, la prochaine fois que tu passeras un appel vidéo via WhatsApp, tu verras un raccourci en haut à gauche de l’écran avec l’icône d’un éclair et en le touchant, un bouton plus grand avec la même icône intitulé « Lumière de remplissage » apparaîtra. En appuyant dessus, tu verras une lumière autour de l’écran du mobile qui illuminera ton visage pour que les autres participants à l’appel te voient mieux.

