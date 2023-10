La nouvelle forme d’énergie qui peut économiser des milliards d’euros sur les factures d’électricité

L’objectif est de devenir beaucoup plus efficace en évitant de perdre de l’énergie dans son transfert.

La NASA travaille sur une nouvelle et intéressante forme d’énergie

L’une des grandes obsessions de l’homme depuis que nous avons commencé à traiter l’électricité réside précisément dans la manière de la stocker pour perdre le moins d’énergie possible dans le processus. Récemment, un béton capable de servir de batterie a été inventé, ce qui pourrait être d’une immense utilité pour les foyers intelligents du futur. Maintenant, la NASA s’est associée à une start-up pour que nous puissions économiser beaucoup d’argent sur la facture d’électricité de manière définitive.

Le possible avenir de l’électricité

La NASA et ADC Energy ont uni leurs forces pour valider une nouvelle forme d’énergie qui pourrait changer la manière dont l’énergie est habituellement convertie dans les foyers du monde entier. Les inventeurs parlent d’une véritable révolution en essayant d’en apprendre davantage sur le courant alternatif continu. Cette technologie a également été développée en utilisant massivement l’intelligence artificielle pour mener l’étude.

Les experts du Centre de recherche de Langley, une institution de la NASA dirigée par le Dr Narasimha Prasad, ont évalué et validé la technologie d’ADC Energy pour démontrer qu’elle peut fonctionner et que son utilisation peut avoir une portée immense dans le futur. En réalité, le PDG d’ADC Energy, Henry Lee, n’a pas hésité à comparer cette avancée à celle des grands génies du XIXe siècle.

La percée a été comparée à la révolution initiée par Nikola Tesla et Thomas Edison dans le traitement de l’énergie au XIXe siècle et au début du XXe siècle.

L’IA a joué un rôle clé dans la possibilité de transmettre de l’énergie sans les pertes habituelles liées à la nécessité de transformer le courant entre le courant continu et le courant alternatif. Ainsi, le projet est devenu une sorte de forme hybride d’énergie dans laquelle le courant alternatif et le courant continu fonctionnent sans problème sur les mêmes câbles. S’il n’y a pas de conversion d’énergie, il n’y a pas de perte d’énergie, ce qui signifie que l’impact sur l’économie d’électricité pourrait être très perceptible.

Cependant, l’importance majeure dans le monde réside dans les énergies renouvelables. L’un des principaux problèmes des panneaux solaires et des éoliennes réside précisément dans le fait que la transformation de l’énergie entraîne de nombreuses pertes, ce qui les rend souvent inefficaces. Si la conversion d’énergie n’est pas nécessaire, elle devient beaucoup plus efficace et permet au réseau électrique mondial de bénéficier de ce type de changements.

D’après ADC Energy, l’installation est vraiment simple et en plus, elle n’est pas particulièrement coûteuse, ce qui la rend très prometteuse pour l’avenir.

En résumé:

Ils ont découvert un moyen de ne pas avoir à convertir l’énergie.

Ainsi, le courant continu et le courant alternatif transitent tous deux par les câbles, ce qui permet d’obtenir une plus grande efficacité.

En évitant la nécessité de conversion, les énergies renouvelables peuvent avoir une capacité de production d’énergie beaucoup plus importante.

