Amazon domine le marché des enceintes intelligentes, une fois de plus

Les haut-parleurs avec assistant virtuel d’Amazon sont parmi les plus vendus du moment.

Les haut-parleurs Echo, sous toutes leurs formes, occupent le podium et plusieurs autres positions dans la liste des plus vendus.

Si je devais recommander l’achat d’un haut-parleur intelligent, je vous dirais d’opter pour n’importe quel modèle Echo d’Amazon. Et je dis cela pour plusieurs raisons et en connaissance de cause. Tout d’abord, ce sont les haut-parleurs les plus vendus de l’année et, deuxièmement, l’assistant Alexa est le plus avancé du moment.

Vous êtes en présence des meilleurs haut-parleurs intelligents du marché, du nouveau Echo Dot 5 à l’Echo 4 ou l’Echo Studio avec une puissance et des possibilités supérieures. Tous offrent un son vraiment bon pour leur taille et la fonctionnalité de contrôler votre maison intelligente avec la voix à tout moment et facilement. Le prix actuel de ces haut-parleurs va de 20 à 179 euros, avant l’arrivée du deuxième Prime Day de l’année.

Haut-parleurs Echo

Achetez les meilleurs haut-parleurs intelligents au meilleur prix de l’année

Moins de 48 heures avant le début du nouveau Prime Day 2023, Amazon propose déjà des offres sur tous ses appareils. La section qui enregistre le plus de ventes est celle des haut-parleurs intelligents avec les haut-parleurs Echo qui se sont classés parmi les 9 premiers des haut-parleurs les plus vendus du moment.

Cela a été rendu possible grâce à des prix très intéressants, notamment pour les modèles Echo Dot 5 et Echo Pop, à 26,99 et 20,99 euros respectivement. Mais vous pouvez également obtenir des cadeaux avec l’achat de l’Echo 4, avec une puissance sonore supérieure, comme une ampoule WiFi d’une valeur de 19,99 euros.

Echo 4 + Ampoule intelligente

À votre place, je choisirais d’avoir plusieurs haut-parleurs Echo à la maison, et je opterais pour les Echo Dot 5 et Echo Pop, les moins chers. Vous pourrez créer un système multiroom pour avoir de la musique dans chaque coin de votre maison. Vous pourriez donner un nom différent à chaque haut-parleur (parmi Echo, Alexa et Amazon) afin de ne pas les confondre entre eux.

De la même manière, les haut-parleurs Echo peuvent vous servir à créer un système de home cinéma professionnel avec un son surround de qualité, accompagnés également de l’Echo Sub, un caisson de basses qui ajoute de la puissance aux scènes d’action.

Echo Dot 5

Par conséquent, si vous envisagez d’acheter ou d’offrir un haut-parleur pour la maison, n’hésitez pas et choisissez n’importe lequel des Echo d’Amazon. Selon l’endroit où vous prévoyez de le placer ou la passion pour la musique de la personne à qui vous l’offrez, vous pouvez opter pour l’un ou l’autre. Ça vaut vraiment la peine de dépenser 20,99 euros pour un Echo Pop ou 179,99 euros pour un Echo Studio.

