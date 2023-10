Samsung s’associe à Swarovski pour donner une touche encore plus « premium » à ses derniers appareils

Les deux entreprises ont présenté une nouvelle ligne d’accessoires fabriqués avec des cristaux Swarovski, qui sont actuellement disponibles de manière limitée.

Le Samsung Galaxy Z Flip5, les Galaxy Buds 2 Pro et le Galaxy Watch 6 Classic avec leurs boîtiers créés par Swarovski.

Samsung et Swarovski entretiennent une relation étroite depuis des années, relation qui donne à nouveau des résultats sous la forme de Premium Box. C’est le nom du nouveau travail réalisé conjointement par les deux entreprises, comme l’explique Samsung sur son site web allemand. Plus précisément, la collaboration consiste en la création de plusieurs étuis pour les appareils Samsung fabriqués avec des cristaux de Swarovski, des étuis de grande qualité qui leur donnent une touche encore plus « premium ».

Il convient de mentionner que cette collaboration entre Samsung et la marque de bijoux de luxe a une disponibilité limitée, à la fois en termes d’articles et de pays où ils sont mis en vente. Pour l’instant, ces étuis ne conviennent qu’aux téléphones pliables, aux montres intelligentes et aux écouteurs sans fil les plus récents de la société sud-coréenne. Pouvez-vous deviner lesquels ?

Premium Box, la collaboration entre Samsung et Swarovski

Samsung et Swarovski ont de nouveau travaillé ensemble pour créer la Premium Box, ce que nous pourrions considérer en français comme une boîte de haute qualité, de luxe. Si nous connaissons le contenu de la boîte, nous constatons que le nom est plus que approprié. En effet, ce pack créé par les deux entreprises comprend le Samsung Galaxy Z Flip5 5G, le Samsung Galaxy Watch 6 Classic et les Samsung Galaxy Buds 2 Pro.

En examinant ces produits, nous découvrons qu’il s’agit des produits les plus récents de Samsung dans plusieurs catégories : les téléphones pliables, les montres intelligentes et les écouteurs sans fil. Attention, ils ne viennent pas seuls dans la Premium Box, ils sont accompagnés d’un étui pour le téléphone, d’un bracelet pour la montre connectée et d’un boîtier pour les écouteurs, tous décorés de brillants cristaux Swarovski. Comme vous pouvez l’imaginer, ce sont des accessoires de haute qualité qui confèrent une touche de luxe aux appareils.

Cette Premium Box permet à l’utilisateur de renouveler entièrement son équipement technologique avec des accessoires remplis de cristaux accrocheurs qui ne laisseront personne indifférent. D’un seul coup, l’acheteur obtient un téléphone haut de gamme, une montre intelligente très avancée et des écouteurs qui offrent une excellente qualité sonore. De plus, ce sont des appareils appartenant à l’écosystème Samsung qui s’harmonisent très bien entre eux.

Malheureusement, la nouvelle collaboration entre Samsung et Swarovski présente des limitations. Tout d’abord, vous ne pouvez pas acheter séparément l’étui, le boîtier ou le bracelet Swarovski. Par conséquent, si vous avez déjà un Galaxy Z Flip5 ou une Galaxy Watch 6 Classic, vous ne pourrez pas lui donner cet aspect premium si vous n’achetez pas la Premium Box complète.

D’autre part, il est important de souligner que cette boîte si particulière n’est disponible à la vente qu’en Allemagne et on ignore pour l’instant si elle sera commercialisée dans d’autres marchés à l’avenir. Comme vous pouvez l’imaginer, ce n’est pas un achat à la portée de tous les budgets, puisque sur le site officiel de Samsung, nous constatons qu’elle a un prix initial de 2 047 euros.

