Une énorme araignée trouvée qui fera partie des cauchemars des plus arachnophobes

L’animal s’est éteint, mais son fossile a été trouvé et il est gigantesque.

L’araignée Goliath est extrêmement grande, mais cette nouvelle espèce la dépasse

Les araignées sont quelque chose qui inspire la peur chez beaucoup de personnes. Beaucoup les admirent et apprécient leur capacité à garder nos maisons débarrassées des insectes les plus tenaces pendant l’été. Cependant, comme toute phobie, la peur des araignées est irrationnelle, mais dans de nombreux cas, surtout lorsque l’on peut voir la taille de certaines, elle semble plus que justifiée. Actuellement, la plus grande araignée du monde est la tarentule Goliath ou Theraphosa blondi, selon son nom scientifique.

Cependant, nous allons parler aujourd’hui d’un animal éteint dont le fossile a récemment été découvert et qui attire beaucoup l’attention en raison de sa taille gigantesque qu’il aurait pu avoir. Elle a été trouvée en Australie et sa taille est vraiment impressionnante. En réalité, elle dépasse en taille cinq fois celle de la tarentule Goliath.

Alors que l’on pense que les humains s’éteindront à cause de l’IA et que certains animaux comme le loup de Tasmanie se sont éteints de notre main, le cas de cette araignée semble obéir à des facteurs purement biologiques. En réalité, l’homme ne marchait pas encore sur Terre lorsque cette araignée a disparu.

La gigantesque araignée trouvée en Australie

Une recherche de l’Université d’Oxford a révélé la découverte du fossile de l’araignée la plus grande du monde. Il s’agit d’une araignée qui a vécu au Miocène, c’est-à-dire il y a entre 5 et 23 millions d’années. Baptisée Megamonodontium mccluskyi, elle est l’une des araignées les mieux conservées de l’époque et grâce à la recherche scientifique, on a découvert que des descendants génétiques existent encore aujourd’hui.

L’araignée appartient à la famille des araignées-trappes, qui existent encore aujourd’hui dans différentes sous-espèces à travers le monde. Elles sont ainsi appelées car elles se cachent dans le sol et attaquent leurs proies lorsqu’elles s’approchent. Une forme de chasse très différente de celle à laquelle nous sommes habitués normalement dans notre pays où elles construisent généralement des toiles d’araignée élaborées. Actuellement, ces araignées sont assez petites car une taille trop élevée jouerait contre elles, et donc l’évolution a sélectionné des araignées de plus petite taille jusqu’à ce qu’elles perdent le statut cyclopéen de la Megamonodontium mccluskyi.

Cette espèce est la plus surprenante jamais trouvée dans le monde. Comme il se doit, le lieu de la découverte a été l’Australie. Beaucoup de questions se posent maintenant concernant les raisons de leur disparition, mais tout indique qu’elle était probablement due à sa taille, car cela jouait contre elle sur le plan évolutif face à d’autres espèces. Dans tous les cas, l’épaisseur exceptionnelle de ses pattes est également frappante, une taille bien loin de ce que l’on voit habituellement chez les araignées du monde entier.

