7 astuces qui vous aideront à exploiter au maximum le Spotlight de l’iPhone

Le Spotlight de l’iPhone est un couteau suisse qui nous permet de faire presque tout.

Les meilleures astuces pour tirer le meilleur parti du Spotlight

Le Spotlight de l’iPhone est l’une des parties fondamentales de l’iPhone. Son importance est telle que depuis iOS 16, nous l’avons dans la partie inférieure de l’écran d’accueil de notre iPhone. Au fil du temps et des mises à jour, il s’est considérablement amélioré, en partie grâce à iOS 17.

Avec le Spotlight, nous pouvons tout faire ; depuis effectuer des opérations mathématiques facilement jusqu’à l’utiliser comme Wikipedia. C’est pourquoi je vais vous montrer sept astuces pour en tirer le meilleur parti et exploiter tout son potentiel, qui est très élevé.

Utilisez le Spotlight de l’iPhone pour télécharger des applications

Oui, grâce à iOS 17, nous pouvons effectuer des recherches d’applications sur l’App Store et télécharger ou acheter ces applications sans ouvrir le store d’applications d’Apple. Pour cela, vous devrez suivre les étapes suivantes :

Appelez le Spotlight en appuyant sur le bouton de recherche de l’écran d’accueil ou en faisant glisser vers le bas. Saisissez le nom de l’application en question. L’application apparaîtra en haut de la liste ou dans les résultats dans la section App Store. Appuyez sur Télécharger et authentifiez l’opération avec Face ou Touch ID.

Grâce au Spotlight de l’iPhone, nous pouvons également télécharger des applications depuis l’App Store. pic.twitter.com/rNyIa0EBxp — Fran Besora  (@ifrnb) 4 octobre 2023

Réalisais des actions depuis le Spotlight

Bien que l’application Raccourcis soit l’un des joyaux les plus négligés d’iOS, la société à la pomme essaie toujours de faire en sorte que les utilisateurs l’utilisent et la connaissent mieux. Par exemple, avec l’utilisation des Raccourcis d’application, qui permettent de réaliser certaines de leurs fonctions principales. Et ces petites actions, nous pouvons les réaliser depuis le Spotlight. Pour cela, vous devrez suivre les étapes suivantes :

Appelez le Spotlight en appuyant sur le bouton de recherche de l’écran d’accueil ou en faisant glisser vers le bas. Recherchez l’application en question. Pour le moment, vous aurez plus de chances de trouver une application native comme Photos ou Musique. Choisissez l’action qui apparaîtra à droite de l’application. Dans Photos, par exemple, nous pourrons ouvrir directement l’album favori.

En écrivant un article sur le Spotlight, je me rends compte du potentiel énorme qu’il a gagné dans iOS 17. Maintenant, lorsque vous recherchez une application, non seulement l’application vous sera affichée, mais dans le cas de Photos, vous pourrez également accéder à l’album favori, par exemple. pic.twitter.com/TZfZQuCQkv — Fran Besora  (@ifrnb) 4 juillet 2023

Supprimez des applications depuis le Spotlight

L’iPhone propose de nombreuses façons de supprimer une application : la méthode traditionnelle, depuis la section des mises à jour de l’App Store, depuis les paramètres de stockage de l’iPhone et… depuis le Spotlight ! Pour cela, vous devrez suivre les étapes suivantes :

Appelez le Spotlight en appuyant sur le bouton de recherche de l’écran d’accueil ou en faisant glisser vers le bas. Recherchez l’application en question. Lorsque le résultat apparaît, appuyez longuement sur l’icône de l’application. Appuyez sur Supprimer l’application.

Déplacez des applications de la bibliothèque d’applications vers l’écran d’accueil grâce au Spotlight

Actuellement, nous pouvons déplacer des applications de la bibliothèque d’applications vers l’écran d’accueil en appuyant longuement sur l’icône de l’une d’entre elles et en la faisant glisser vers la destination souhaitée. Mais nous pouvons aussi le faire facilement depuis le Spotlight. Pour cela, vous devrez suivre les étapes suivantes :

Appelez le Spotlight en appuyant sur le bouton de recherche de l’écran d’accueil ou en faisant glisser vers le bas. Recherchez l’application en question. Lorsque le résultat apparaît, appuyez longuement sur l’icône de l’application. Appuyez sur Ajouter à l’écran d’accueil.

Utilisez le Spotlight comme calculatrice

Je vous ai déjà spoilé cette fonctionnalité. Et c’est vrai, le Spotlight peut également être utilisé pour effectuer des opérations mathématiques facilement et rapidement. Pour cela, il vous suffit de suivre les étapes suivantes :

Appelez le Spotlight en appuyant sur le bouton de recherche de l’écran d’accueil ou en faisant glisser vers le bas. Saisissez l’opération mathématique.

Contrôlez les réglages depuis le Spotlight

Le Spotlight peut également être utilisé pour effectuer des réglages sur votre iPhone sans avoir besoin d’entrer dans l’application native des réglages. Pour cela, vous devrez suivre les étapes suivantes :

Appelez le Spotlight en appuyant sur le bouton de recherche de l’écran d’accueil ou en faisant glisser vers le bas. Recherchez le réglage en question ; cela peut être le mode Avion, le Bluetooth, etc. L’interrupteur apparaîtra pour l’activer ou le désactiver.

Utilisez le Spotlight pour créer des événements dans le calendrier

Le Spotlight devient un couteau suisse dans iOS 17. Nous pouvons non seulement accéder à davantage de sections des différentes applications que nous recherchons, rechercher des éléments avec une meilleure interface ou interagir avec les réglages, nous pouvons également réaliser des actions rapides.

Des actions telles que créer des événements dans le calendrier en utilisant un langage naturel, par exemple. Il vous suffit d’écrire le nom de l’événement suivi de la date avec un langage naturel. « Réunion avec Luis mardi à 16h », l’option de création d’un événement apparaîtra automatiquement.

OMG! iOS 17 permet de créer des événements dans le calendrier depuis le Spotlight. pic.twitter.com/d7AB49S821 — Fran Besora  (@ifrnb) 4 juillet 2023



