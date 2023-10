Que faire si votre téléphone portable n’a pas de prise jack pour les écouteurs : 3 solutions pour surmonter son absence

Même si votre mobile n’a pas de port de 3,5 millimètres, vous avez plusieurs méthodes à votre disposition pour écouter l’audio du téléphone.

C’est ainsi que se présente le bord inférieur du Samsung Galaxy A34 5G, sans port pour connecter les écouteurs avec câble // Image : AndroAall.

La prise jack pour les écouteurs était un élément courant dans la plupart des téléphones mobiles il y a quelques années. Cependant, les fabricants ont choisi de s’en passer dans une grande partie de la gamme moyenne et dans la totalité de la gamme haute, de sorte que le port de 3,5 millimètres n’est courant que dans les téléphones économiques. Ne vous inquiétez pas si votre mobile n’a pas de prise jack pour les écouteurs, car il existe plusieurs solutions qui vous aideront à pallier son absence.

Même si votre téléphone n’a pas de port de 3,5 millimètres, il existe des méthodes disponibles qui vous permettront de continuer à utiliser vos écouteurs filaires. De plus, il est toujours intéressant d’essayer des écouteurs sans fil, ceux qui vous aideront à écouter l’audio du mobile sans avoir à supporter les désagréments causés par les câbles. Sans plus tarder, voyons ce que vous pouvez faire si vous possédez un smartphone sans prise jack pour les écouteurs.

Obtenir un adaptateur USB-C

La solution la plus simple pour pallier l’absence de prise jack pour les écouteurs est d’acheter un adaptateur USB-C. De cette manière, vous pourrez connecter vos écouteurs filaires au mobile via le port auquel vous branchez habituellement le chargeur. D’un côté, cet adaptateur a un port USB-C qui se connecte au mobile et, de l’autre côté, la prise à laquelle nous branchons les écouteurs. Il n’y a rien de mystérieux, son utilisation est très simple.

Vous devez prendre en compte le fait qu’un adaptateur normal empêche l’utilisation simultanée du chargeur et des écouteurs filaires. Par conséquent, nous vous recommandons d’acheter un modèle qui ait un port USB-C pour le connecter au mobile et, à l’autre extrémité, un autre port USB et la prise jack. De cette manière, vous pourrez connecter le chargeur et les écouteurs en même temps. Ce type d’adaptateurs est assez abordable, vous pouvez les trouver à moins de 10 euros sur Amazon.

Adaptateur USB vers jack 3,5 mm VddSmm

Utiliser des écouteurs Bluetooth

Avoir un mobile sans port de 3,5 millimètres peut toujours être utile pour essayer des écouteurs Bluetooth. Qu’ils soient de type circum-aural ou intra-auriculaire, ces écouteurs sont extrêmement pratiques en raison de l’absence de câbles. Il vous suffit de les sortir de leur boîtier ou de les allumer, d’accéder au menu Bluetooth de votre mobile et de les associer pour que les deux appareils soient connectés sans avoir à supporter les tracas des câbles qui s’emmêlent et se prennent facilement.

D’un côté, vous pouvez opter pour les casques Bluetooth circum-auraux, qui sont plus confortables grâce aux coussinets rembourrés qu’ils possèdent généralement, et qui offrent généralement une meilleure qualité sonore en raison de la grande taille de leurs haut-parleurs. L’autonomie n’est absolument pas un problème, car il est normal qu’ils offrent 30 heures ou plus de musique avec une seule charge.

Sony WH-1000XM5

Vous pouvez faire confiance à Sony si vous souhaitez vous procurer un casque circum-aural de haute qualité. Nous faisons référence aux Sony WH-1000XM5, qui dominent le marché grâce à un design moderne et très confortable, une expérience sonore excellente, une efficacité de la réduction de bruit active et une autonomie allant jusqu’à 30 heures. Il existe également des casques circum-auraux abordables qui vous assurent une bonne expérience, comme les best-sellers JBL TUNE 510BT, qui offrent même jusqu’à 40 heures d’utilisation.

JBL TUNE 510BT

Si vous préférez des écouteurs plus compacts et, soyons honnêtes, aussi plus discrets, vous les trouverez parmi les meilleurs écouteurs sans fil du marché. Parmi eux, on peut citer les Sony WF-1000XM5, que nous avons testés et qui nous semblent très pratiques dans une utilisation quotidienne. Le plus important est qu’ils offrent un son excellent, avec eux vous pourrez profiter au maximum de votre musique préférée, ainsi que neutraliser les bruits extérieurs.

Sony WF-1000XM5

Si votre budget est plus limité, n’hésitez pas à vous tourner vers les meilleurs écouteurs sans fil pas cher. Par exemple, vous ferez un excellent choix avec les Redmi Buds 4 Pro, des écouteurs qui offrent une très bonne qualité sonore et qui disposent également d’une annulation de bruit. Leur autonomie est impressionnante, 36 heures avec l’étui de charge.

Redmi Buds 4 Pro

Connecter le mobile à une enceinte sans fil

Enfin, vous pouvez également contourner l’absence de prise jack pour les écouteurs sur votre mobile en utilisant une enceinte sans fil. Avec cet appareil, vous pouvez non seulement écouter de la musique, mais aussi l’utiliser pour écouter à haute voix les directs de Twitch, les vidéos YouTube ou les films de n’importe quelle plateforme de streaming. Tout comme avec les écouteurs, il vous suffit de mettre en mode d’appairage pour le connecter à votre mobile via Bluetooth sans câbles.

Sony SRS-XB13

Vous pouvez rechercher parmi les meilleures enceintes Bluetooth pour mobile pour trouver des modèles de grande qualité. Attention, elles ne sont pas très chères, vous pouvez acheter une bonne enceinte sans fil pour moins de 50 euros. En plus de prêter attention à la qualité sonore, n’oubliez pas l’importance de l’autonomie. Par exemple, le Sony SRS-XB13 est une enceinte compacte qui offre un très bon son et une autonomie allant jusqu’à 16 heures d’utilisation.

