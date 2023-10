Économisez la batterie et les données mobiles sur votre Android avec ces deux ajustements simples

Découvrez comment économiser la batterie et les données mobiles sur votre Android simplement en modifiant quelques paramètres dans les options pour les développeurs.

Améliorez l’autonomie de votre téléphone Android grâce à ces deux astuces simples / Photographie : David Freire

Les batteries des téléphones mobiles n’ont pas augmenté leur capacité ces dernières années, car les fabricants se sont davantage concentrés sur l’inclusion d’une recharge de plus en plus rapide sur leurs appareils plutôt que sur l’amélioration de l’autonomie. Mais, ce qui vous intéresse probablement, c’est cette dernière option, c’est pourquoi nous vous avons révélé au cours des dernières semaines plusieurs fonctions cachées d’Android pour y parvenir, comme une astuce simple qui vous permet d’économiser jusqu’à 11 % de batterie sur votre smartphone.

Eh bien, aujourd’hui, nous voulons aller encore plus loin, c’est pourquoi nous vous proposons deux excellentes astuces pour Android grâce auxquelles vous pourrez non seulement économiser de la batterie, mais aussi consommer moins de données mobiles.

Ces deux fonctions cachées d’Android vous permettent d’économiser de la batterie et des données mobiles

Vous le savez sûrement déjà, mais votre téléphone Android dispose d’un grand nombre de fonctionnalités supplémentaires qui se trouvent dans une section cachée de votre smartphone appelée « Options de développement » ou « Options pour les développeurs », et nous allons vous parler aujourd’hui de deux d’entre elles grâce auxquelles vous pourrez économiser de la batterie et des données mobiles.

Par conséquent, la première chose que vous devez faire pour accéder à ces deux fonctions cachées est de activer les « Options pour les développeurs », ce que vous pouvez faire en suivant ces simples étapes :

Ouvrez l’application Paramètres sur votre téléphone Android

sur votre téléphone Android Rendez-vous dans la section Informations sur le téléphone ou similaire

ou similaire Appuyez plusieurs fois sur le bouton Numéro de compilation jusqu’à ce qu’un message apparaisse en bas vous indiquant que les Options pour les développeurs sont activées

Une fois cela fait, vous devez localiser la nouvelle section « Options pour les développeurs », qui, dans mon cas, se trouve dans la section Système, et y accéder.

Une fois à l’intérieur, faites défiler vers le bas jusqu’à trouver l’option Limiter la recherche des réseaux Wi-Fi et cochez la case qui apparaît à sa droite pour l’activer, car de cette façon, votre smartphone ne recherchera pas constamment des réseaux Wi-Fi et vous économiserez un peu de batterie tout au long de la journée.

La deuxième fonction cachée dont nous allons vous parler aujourd’hui se trouve un peu plus bas et s’appelle « Données mobiles toujours actives », mais dans ce cas, vous ne devez pas l’activer, mais précisément le contraire, car ce que vous devez faire est de décocher la case qui apparaît à droite pour la désactiver. En faisant cela, lorsque vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi, les données mobiles se désactiveront automatiquement, ce qui vous permettra d’économiser facilement à la fois de la batterie et de la quantité de données de votre forfait.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :